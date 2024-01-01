Чи подобається кішкам, коли їх цілують, і як зрозуміти, що вони проти подібної ласки

Якщо ви тільки-но взяли нового кота і цілуєте або обіймаєте його, щоб показати свою прихильність, він, швидше за все, не зрозуміє мети вашої поведінки. На жаль, жест прихильності такого роду може бути сприйнятий як вторгнення в його простір, йдеться на Jaw-Dropping Facts.

Як правильно цілувати кішку, щоб вона знала, що ви її любите

Як ми вже пояснювали, якщо ви тільки що взяли кішку, вона ще не розуміє вашої поведінки і може відчувати стрес і збентеження, коли ви її цілуєте чи обіймаєте. Однак згодом вона може навчитися асоціювати поцілунки з виявом уподобання. Хоча котячим подобається бути досить незалежними, їм все ж таки подобається отримувати увагу і проводити час з людьми, яким вони довіряють. Як тільки ви налагодите зв'язок зі своїм вихованцем та виробите способи позитивного спілкування з ним, він сприйматиме поцілунки як теплий та дружній жест та вираження любові.

Що таке котячий поцілунок

Часто кішки показують нам свою любов, масажуючи нас, б'ючи нас головою, лежачи на спині і оголюючи живіт, але вони ніколи не підіймають голову, щоб поцілуватися. Іноді кішки облизують своїх людей, але це дуже відрізняється від поцілунку. Облизування — це риса, яку вони набувають з віку кошеняти. Кішки-матері часто облизують своїх кошенят, щоб вони були чистими та почувалися комфортно. Коли кішка облизує вас, це її спосіб доглядати вас і показувати, що вона піклується про ваш добробут. Це знак любові та уподобання, а також чудовий спосіб зблизитися.

Облизування це також спосіб помітити територію. У цьому випадку, якщо ваша кішка облизує вас, вона залишає свій запах і намагається дати іншим кішкам або тваринам знати, що ви належите їй. Так само, коли ваша кішка треться об ваші ноги, вона насправді позначає вас своїм запахом, щоб інші кішки знали, що ви належите їй. Коли ваша кішка демонструє вам такі жести прихильності, це ознака того, що вона відчуває всю вашу любов і відповідає вам взаємністю.

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Як зрозуміти, що кішка не хоче, щоб її цілували

Кішка, яка не хоче, щоб її цілували, покаже свій стрес, подавши вам певні сигнали. Деякі ознаки очевидні, наприклад, вона кусається або шипить на вас, але є деякі більш тонкі, наприклад, коли вони притискають вуха або швидко трясуть хвостом. Ваша кішка може навіть вигнути спину або ляснути вас, щоб дати зрозуміти, що вона хоче, щоб її дали спокій.

Коли ваша кішка виявляє будь-яку з цих ознак, ви повинні зупинитися та відійти. Кішки — створіння звичок, які поводяться, ґрунтуючись на досвіді та асоціаціях. Цілуватися, коли вони цього не хочуть — негативний досвід для тварини. Якщо їх занадто багато, ваша кішка незабаром почне асоціювати вас із негативними почуттями, що призведе до послаблення зв'язку між вами та вашим котячим другом.

З іншого боку, якщо ваша кішка муркоче, підіймає хвіст, нахиляється вперед або повільно моргає і засинає, коли ви її цілуєте, це ознака того, що їй подобаються ваші поцілунки.

Як правильно виявляти прихильність

Є багато способів показати кішці прихильність, окрім поцілунків. Один із способів — це подивитися на неї, повільно заплющити очі і знову відкрити їх. Ви можете відповісти на цей прояв уподобання, вставши на її рівень, зустрівшись з нею поглядом і повільно моргаючи у відповідь.

Інтерактивна гра також є чудовим способом зблизитися. Ще один спосіб показати прихильність до вихованця – це голосові сигнали. Коти мають особливе нявкання і воркування, які вони використовують у спілкуванні з близькими їм людьми. Якщо ви наслідуєте їхні звуки, вони зрозуміють це як прояв прихильності. Можливо, найкращий спосіб показати свою прихильність — провести час разом.

Чи розуміють кішки обійми, і чи люблять їх

Багато котів ненавидять, коли їх обіймають. Їм не подобається, коли їх тримають проти їхньої волі, особливо жорстко. Коли ви берете кішку на руки і обіймаєте, вона може почуватися спійманою в пастку та вразливою, і їй захочеться знайти місце, де вона зможе повернутися туди, де, на її думку, вона контролює своє оточення. Не приймайте це на свій рахунок — просто більшість кішок хочуть мати свій особистий простір і виявляють до нас прихильність лише на своїх умовах.

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Чи можна цілувати та обіймати кішку

Кожен кіт унікальний. Деякі більш ніжні; деякі менш ніжні. Це не означає, що вони вас не люблять. Просто деяким потрібно більше особистого простору, аніж іншим. Замість обіймів та поцілунків поговоріть з ними високим голосом, подивіться на них милим поглядом та дозвольте їм ініціювати спілкування. Вся справа у розумінні вашого вихованця та повага до його простору і кордонів.

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