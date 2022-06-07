Чи потрібні ласощі в раціоні домашнього улюбленця

Чи потрібні ласощі в раціоні домашнього улюбленця

Чому важливо давати домашнім тваринам смаколики і як це робити аби не нашкодити тварині, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Ласощі є складовою раціону багатьох домашніх тварин. Їхній вибір величезний: сушене м’ясо, субпродукти, печиво, вітамінні смаколики. Ласощі можна та навіть потрібно включати до раціону, але слід враховувати кілька основних моментів:

Смаколики мають калорійність, як і звичайна їжа. Тому якщо ви пригощаєте свого улюбленця чимось смачним, то слід дати дещо менше м‘яса, щоб зберегти баланс калорій. Наприклад, 1 г сушеного м‘яса має таку ж калорійність, як і 4 г звичайного м‘яса.

Завжди звертайте увагу на склад, термін придатності та вимоги до зберігання.

Обирайте ласощі без штучних барвників, ароматизаторів, підсилювачів смаку, замінників цукру, або ж з мінімальним їх вмістом.

Вміст рослинних складових, кукурудзи та крохмалю у ласощах є допустимим, якщо у пухнастика немає алергії на них.

Звертайте увагу на білок, з якого виготовлений смаколик, особливо, якщо ваш улюбленець має алергію.

Ласощі, виготовлені із субпродуктів (легень, печінки), можуть викликати розлади ШКТ, оскільки вони містять значну кількість сполучної тканини.

Ласощі мають становити не більше 10% від добового раціону. Велика кількість смаколиків може призвести до ожиріння, зміни смакових звичок і відмови від звичного корму.

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