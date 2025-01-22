Ви здивуєтеся: чи потрібно прати нові простирадла та одяг перед використанням

Питання про те, чи варто прати нові простирадла та одяг перед першим використанням, хвилює багатьох. Час покласти край сумнівам і дискусіям на цю тему.

Хоча однозначних правил щодо цього немає, видання RealSimple розповіло, що прання нових тканин перед використанням — це не лише корисно, а й бажано.

Особистий вибір або необхідність

Прання нових простирадл або одягу перед першим використанням — це, скоріше, рекомендація, ніж обов’язок. Річ у тому, що тканини проходять довгий та складний виробничий процес, перш ніж потрапляють на полиці магазинів, тож більшість людей вважають, що краще все прати.

Під час виготовлення текстилю часто використовуються хімічні речовини, які залишаються на поверхні тканини. Це можуть бути:

Крохмаль, який надає виробу охайного вигляду під час транспортування чи зберігання.

Мастила та смоли, необхідні для прядіння та ткацтва.

Хімікати для очищення волокон, такі як гідроксид натрію чи мийні засоби.

Барвники чи відбілювачі, що забезпечують яскравий колір тканини.

Усе це може залишатися на матеріалі та у деяких випадках викликати подразнення шкіри, особливо якщо вона чутлива.

Що трапиться, якщо не прати нові речі

Якщо ви вирішите не прати нові простирадла чи одяг перед першим використанням, найімовірніше, нічого страшного не станеться. Проте будь-які залишки хімічних речовин можуть викликати дискомфорт, свербіж або навіть подразнення шкіри. Це особливо стосується людей із підвищеною чутливістю до хімікатів.

Крім того, якщо ви придбали джинси чи інший одяг із яскравим барвником, є ризик, що фарба може линяти, залишати сліди на меблях чи інших речах. Щоб уникнути цього, прання перед використанням стає важливим запобіжним заходом.

Як правильно прати нові речі

Щоб ваш одяг і постільна білизна служили довше, варто дотримуватися кількох простих правил:

Перевіряйте етикетки. Звертайте увагу на рекомендації виробника щодо догляду. Наприклад, речі з позначкою "Лише хімчистка" потрібно відповідно обробляти. Використовуйте правильну температуру води. Для зменшення усадки та збереження яскравості кольорів періть у холодній воді. Вибирайте щадний режим сушіння. Сушіть одяг на низькій температурі, щоб уникнути пошкоджень тканини. Гіпоалергенні мийні засоби. Використовуйте засоби для прання, які не містять токсинів, щоб мінімізувати ризик подразнення.

FAQ

Що станеться, якщо пропустити прання?

Хоча серйозних наслідків не буде, ризик подразнення шкіри чи контакту з хімічними залишками залишається.

Чи потрібно прати куртки перед першим використанням?

Так, за можливості. Якщо це не дозволено інструкціями виробника, краще віддати річ у хімчистку.

Прання нових простирадл чи одягу перед першим використанням — це не суворе правило, а радше запобіжний захід. Якщо ваша шкіра чутлива чи ви хочете уникнути контакту з виробничими залишками, краще не пропускати цей етап. Усе ж це особистий вибір і у більшості випадків нічого страшного не трапиться, якщо ви одягнете нову річ прямо з магазину.

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