Чи шкідлива картопля для тварин: відповідь ветеринарки

Ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна розповіла, що це міф, в який вірять не лише власники тварин, а й деякі ветеринари, адже картопля є цінним джерелом вуглеводів та, відповідно, енергії.

Оскільки собаки є всеїдними тваринами, вони здатні добре перетравлювати вуглеводи. Натомість для котів вуглеводи не є обов‘язковим нутрієнтом, оскільки вони отримують енергію переважно з білків та жирів. Слід індивідуально розглядати кожний раціон тварини, враховуючи її спосіб життя та фізіологічні потреби.

Вуглеводи потрібні усім улюбленцям, особливо якщо стан здоров‘я (хвороби ШКТ, печінки, нирок) вимагає обмеження кількості білків та жирів в раціоні.

Чому не варто боятися картоплі в раціоні:

Картопля містить багато вітамінів та мінералів, особливо калію

Вміст фосфору в картоплі обмежений, через що вона підходить тваринам із захворюваннями нирок та сечокам‘яною хворобою

Коти та собаки їдять картоплю з більшим задоволенням, ніж крупи

Сира картопля містить алкалоїд соланін, здатний спричиняти отруєння. Тому картоплю можна давати лише вареною. Попри на багато переваг картоплі, її можна додавати до раціону виключно після консультації з ветеринарним дієтологом.

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