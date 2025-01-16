Чи справді необхідно закривати кришку унітаза перед змиванням

Ви, напевно, завжди вважали це обов’язковим, але ми поділимося цікавими фактами, які можуть змінити вашу думку.

Видання RealSimple дало відповідь на запитання: чи дійсно потрібно закривати кришку унітаза перед змиванням. Виявилося, існують нові дані, які ставлять під сумнів поширену думку про те, що це необхідно для запобігання поширенню мікробів.

Туалетний шлейф

Протягом багатьох років існувала думка, що змивання унітаза з відкритою кришкою сприяє поширенню так званого "туалетного шлейфу". Це мікроскопічні бризки, які можуть містити бактерії, такі як кишкова паличка. Вони залишаються у повітрі до шести годин і осідають на поверхнях ванної кімнати — раковині, рушниках, зубних щітках тощо. Саме тому багато хто вважав закривання кришки ефективним способом боротьби з цим явищем.

Нові результати

Останнє дослідження, опубліковане в American Journal of Infection Control, детально вивчило вплив відкритої та закритої кришки унітаза на поширення мікробів. У рамках експерименту в унітаз додавали вірус типу РНК перед змиванням, а потім аналізували ступінь зараження на поверхнях ванної кімнати. Результати виявили, що різниця між відкритою та закритою кришкою була незначною. Навіть закрита кришка не змогла повністю запобігти поширенню вірусних часток.

Вплив дезінфекції

Єдиним фактором, який суттєво впливав на рівень зараження, була дезінфекція. Використання дезінфекційних засобів після кожного змиву значно зменшувало кількість мікробів на поверхнях. Це означає, що регулярне прибирання ванної кімнати має важливіше значення, ніж проста звичка закривати кришку.

Чистота та безпека

Незалежно від того, чи ви закриваєте кришку унітаза перед змиванням, підтримання чистоти у ванній кімнаті є найкращим способом уникнути поширення мікробів.

Часте прибирання

Чистіть унітаз принаймні раз на тиждень за допомогою засобів із вмістом відбілювача. Якщо хтось із членів родини захворів, прибирання слід проводити частіше.

Очищуйте зовнішні частини унітаза, кришку та зливний механізм. Використовуйте спрей-дезінфектор або спеціальні серветки.

Догляд за інструментами

Після кожного використання очищуйте туалетну щітку, занурюючи її в розчин відбілювача. Це допоможе уникнути накопичення бактерій та мікробів.

Глибоке прибирання

Раз на місяць проводьте генеральне прибирання всієї ванної кімнати. Особливу увагу приділіть:

Раковині

Дзеркалам і полицям

Стелі, шторці для душу, стінам і підлозі

Важливість кришки

Результати дослідження демонструють, що закривати кришку унітаза перед змиванням не так важливо, як вважалося раніше. Натомість ефективнішими способами боротьби з мікробами є регулярне чищення унітаза, дезінфекція ванної кімнати та дотримання гігієнічних правил.

Однак, якщо ви хочете мінімізувати поширення аерозолів, все ж варто закривати кришку. Ця проста звичка може бути додатковим захистом, особливо у поєднанні з іншими заходами. До того ж змивання з закритою кришкою має естетичніший вигляд та допомагає підтримувати порядок.

Закривання кришки унітаза перед змиванням не є панацеєю від усіх мікробів, однак воно може бути частиною вашого підходу до гігієни. Головне — це чистота та дезінфекція ванної кімнати. Регулярний догляд за поверхнями, використання якісних засобів для чищення та підтримка порядку — це те, що дійсно важливо для вашого здоров’я та безпеки.

Ми також писали про те, як відмити розводи від жорсткої води на унітазі.

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