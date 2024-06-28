Чи варто обрізати клематиси і як це правильно робити: експерти з рослин вирішують суперечку

Кучеряві рослини мають чудовий вигляд на парканах, альтанках і перголах. Вони красиво заплітають різні конструкції та дають нам тінь та яскраві плями кольорів.

Кучеряві рослини, такі як клематиси, можуть прикрасити наш сад, а можуть раптово почати в'янути в середині літнього сезону.

У вас може виникнути спокуса зрізати квіткові головки, що вмирають, але чи допоможе це рослині або завадить майбутньому цвітінню — питання, яке не дає спокою багатьом садівникам. Ось що розповіли експерти Woman&Home.

Чи потребує клематис обрізання

Клематис

Клематис має репутацію рослини, що вимагає мінімальних зусиль для догляду, але ніхто насправді не готовий спостерігати, як він в'яне. Таким чином, залишається запитання: чи варто його обрізати або дозволити процесу йти своєю чергою.

Зазвичай в обрізанні клематисів немає необхідності: через схильність до цвітіння хвилями протягом сезону більшість сортів клематисів не отримують особливої користі від нього.

Проте видалення зів'ялих квіток може покращити загальний вигляд рослини і потенційно може стимулювати зростання більшої кількості квітів – але це не аксіома.

Користь від обрізання клематисів не така очевидна, як, скажімо, від обрізання півонії. Але ви маєте шанс отримати додаткові квіти.

Це залежить від типу вашого клематису, і іноді обрізання може бути корисним. Найкраще воно підходить для дрібноквіткових, повторно квітучих клематисів. Є сорти, які цвітуть пізно навесні до початку літа на старій деревині, і вони можуть знову зацвісти пізно влітку на нових пагонах. Обрізаючи їх, ви можете подовжити цикл їхнього цвітіння і зберегти красивий вигляд рослини.

Ви можете подовжити період цвітіння деяких сортів клематису, видаляючи відцвілі гілки. Рослини не витрачають енергію на виробництво насіння, коли ви їх обрізаєте. Тоді вони можуть спрямувати свою енергію на вирощування більшої кількості квітів та листя.

Клематис

Крім цього, обрізання сухостою також може запобігти хворобам і нашестю шкідників, оскільки рослинний матеріал, що розкладається, приваблює комах. Видалення зів'ялих квітів може покращити циркуляцію повітря навколо рослини та запобігти грибковим захворюванням.

Отже, хоча вам не гарантовано додаткове цвітіння, аргументів на користь обрізання все-таки достатньо, щоб взятися за садові ножиці.

Як обрізати клематис

Клематис

Якщо ви хочете обрізати клематис з естетичною метою і мати більше шансів на нове цвітіння, вам варто діяти так.

Зрізайте квіти, використовуючи тільки гострі та чисті ножиці та обрізаючи їх над набором здорового листя.

Стежте за тим, щоб не зашкодити новим здоровим пагонам. Після цього покладіть мульчу і компост навколо їхніх підстав, тому що клематиси найкраще ростуть, коли їхні голівки перебувають на сонці, а коріння у тіні.

Немає жодної шкоди в тому, щоб обрізати клематиси, якщо ви наслідуватимете описаний вище метод і зрізатимете тільки по-справжньому зів'ялі квіти, щоб ваш сад завжди мав чудовий вигляд.

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