Чим годувати домашніх тварин восени: ветеринарка назвала топ осінніх продуктів

Осінь – пора року, коли за допомогою харчування можна поповнити нестачу вітамінів у мінералів в улюбленця, а також підтримати імунітет. Як урізноманітнити раціон для домашніх тварин цієї пори, розповіла ветеринарка і зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Найважливіші нутрієнти осіннього сезону – це вітаміни групи В, С, D, цинк та Омега-3.

Гарбуз – одне з основних джерел клітковини, містить К, Fe, P, відновлює запалені слизові оболонки, підтримує печінку, позбавляє закрепів, знижує кислотність шлунку.

Морква – одне з основних джерел клітковини, містить вітаміни груп А, В, С, Е, Р та мікроелементи (Р, К, Мg, I, Fe, Cu, Zn). Бета-каротин позитивно впливає на зір, шерсть, має протипухлинні властивості.

Болгарський перець – містить вітаміни групи В, K, Ca и Mg.

Кабачок/цукіні – одне з основних джерел клітковини, містить фолієву кислоту, вітаміни (А, С), мікроелементи (Са, К), корисний для здоров‘я серця.

Яблуко – містить клітковину, пектин, вітаміни А, В та С, мікроелементи. Регулює роботу ШКТ, оздоровлює порожнину рота, є профілактикою утворення зубного нальоту.

Груша – містить пектин, клітковину, вітаміни, Cu. Сприє моториці шлунково-кишкового тракту.

Батат – багатий на білок, вуглеводи, вітаміни групи В, С, РР, А, каротин, Са, Р, Fe.

Журавлина – містить цукри, органічні кислоти (лимонну, бензойну, урсолову, яблучну, олеандрову, бурштинову, щавлеву), пектини, вітаміни групи B (B1, B2, B5, B6), PP, К1 (філохінон), C. Ягоди містять антоціани, фенолокислоти, лейкоантоціани, катехіни, бетаїн, К, Р, Са, Fe, Mn, Cu, Mo. Компоненти проантоціанідину запобігають розмноженню бактерій у сечостатевій системі.

Індичка – легкозасвоюване м‘ясо. Жир містить вітаміни А, Е. Також Р, К, S, Se, Fe, Na, Mg, I, Mn, вітаміни PP, B6, B12, B2. До раціонів зазвичай я додаю філе, стегно, гомілку та субпродукти.

Лосось та інші жирні сорти риби – багаті на Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, вітамін D, Ca та Р.

Куркума – містить ефірні олії й жовті барвники (куркумін), P, Fe, I, Ca, вітаміни С, В1, В2, В4, В5, K. Куркума багата на антиоксиданти та має протизапальну дію. До раціону можна додавати в маленькій кількості, тому перед додаванням обов‘язково проконсультуйтеся з лікарем.

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