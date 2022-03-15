Чим годувати кота, якщо немає корму

Війна вплинула не лише на все наше життя, але і на життя наших улюбленців.

Зараз по всій Україні, а особливо в окупованих містах відчувається нестача не лише продуктів харчування та бензину, а ще й корму для тварин. Котів потрібно годувати тільки сухими або вологими кормами - натуральна їжа їм протипоказана. Але в умовах воєнного часу дістати корм майже неможливо або дуже складно.

Тому якщо у вас немає корму, не панікуйте. Але зверніть увагу, котика не можна годувати зі столу, тобто тією їжею, яку їсте ви. Для хвостика їжу потрібно готувати окремо. Раціон дорослої тваринки повинен складатися на 60% із нежирного м'яса, на 30 % із каш, овочів, ягід, зелені. Також потрібно інколи годувати котика йцями та нежирними кисломолочними продуктами.

У жодному випадку не давайте тварині мучного. Якщо у вас залишилося трохи сухого корму, ви можете підмішувати його в натуральну їжу або поступово міняти раціон, щоб не спровокувати розлад шлунку. Рекомендуємо переводити котика на людську їжу (наскільки це можливо) поступово та обов'язково спостерігати за реакцією на нові продукти.

Цими корисними порадами поділився на своїй сторінці в Instagram притулок для тварин Kote House Kyiv.

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