Чим годувати птахів холодної пори року

Зима близько, і коли покази на термометрі опустяться нижче нуля, наша увага й турбота будуть потрібні представникам дикої природи.

Зі зміною погоди птахи жадібно поїдають будь-яке насіння та ягоди, але коли вони все з'їдять, у нас з'явиться унікальний шанс доповнити природний запас придатних для птахів продуктів і поспостерігати за ними, не виходячи з дому.

Про те, чим підгодовувати птахів пізньої осені та взимку, розповідає знаменитий британський садівник Монті Дон.

Одна з речей, які піднімають настрій взимку, – це спостереження за птахами, які прилітають до ваших вікон до спеціально обладнаної для них годівниці.

Дуже важливо, щоб їжа для птахів була максимально калорійною. Насіння, горіхи та жири – це найкраще. Залишки випічки, хліба та рису завжди швидко з'їдаються, добре покласти фрукти, особливо для дроздів і чорних дроздів. Популярний тертий сир, як і варена (але не сира) картопля.

Уникайте всього солоного, наприклад, чипсів, солоного арахісу або бекону. Можна купити сушених борошняних хробаків, яких жадібно поїдають вільшанки, синиці та кропивники. Якщо ви маєте сумніви, насіння соняшника і жирові кульки – бажано підвішені так, щоб синиці могли на них сісти, не налякані більш агресивними птахами – завжди популярні.

Є спосіб переконатися, що всю їжу не з'їдять голуби та шпаки – знайти стару колоду з безліччю тріщин і щілин та насипати на неї насіння. Дрібні птахи витягнуть звідти все до останнього зернятка, водночас більші не зможуть туди дістати.

Щойно ви почнете годувати птахів, намагайтеся робити це якомога частіше, адже пернаті, прилітаючи до вашої годівниці, витрачають дорогоцінну енергію даремно, якщо вона порожня. Також завжди слідкуйте за тим, щоб вони мали свіжий запас води для пиття, особливо за морозної погоди.

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