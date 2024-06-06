Чим зручне вертикальне вирощування томатів: секрети розкриває садівниця

Вертикальне вирощування економить дуже багато місця на грядці, тому зараз воно набуло такої популярності серед городників.

Авторка відео про томати Tasha Medve поділилась зі своїми читачами цікавою інформацією з власного досвіду про вирощування томатів.

Вона розповіла, що минулого року вирощувала 16 кущів томатів на двох грядках 8x4, у піддонах, і все повністю вийшло з-під контролю. По сусідству росли базилік, морква та чорнобривці. Натомість цього року вона вирішила випробувати вертикальний спосіб вирощування і вже поділилась своїми враженнями на сторінці Instagram.

За допомогою цього методу можна виростити 16 кущів томатів на одній грядці 8x4! 8 — уздовж кожного боку, плюс поруч з ними посадити рослини-друзі: чорнобривці, салат, редис і моркву.

Отже, ось 5 порад авторки щодо цього методу:

Знайте свій сорт помідорів! Є детермінантні (родять одноразово, кущові сорти) і індетермінантні (родять один раз і продовжують родити). Обирайте й ті, й ті, щоб у вас було багато різновидів на вибір! Використовуйте нитку, а не шпагат. Раніше авторка використовувала шпагат для огірків і гороху, і відзначила, що він ламається! Помідори достатньо важкі, отже використовуйте нитку або товсту мотузку. Розмістіть нитку в землі, під корінням, щоб уникнути використання пластикових затискачів під час садіння (як на відео). Висота каркаса — щонайменше 152 см, таку висоту ми бачимо на відео, подовжити її можна до 244 см залежно від простору. Не натягуйте занадто сильно нитку і не в'яжіть її зарано, інакше вона може зірватися, якщо буде сильний порив вітру. Авторка почала її натягати, лише коли томати були принаймні 30-40 см заввишки з кількома гілками. Ви можете трохи почекати та просто покласти нитку поруч.

Багато читачів відзначили, що вертикальний спосіб вирощування томатів — надзвичайно корисна річ, адже так набагато легше займатись поливом та доглядати ґрунт.

До речі, нещодавно ми писали про "Рослини-друзі: що посадити разом із томатами".

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