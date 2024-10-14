Чого не варто робити, коли ви навчаєте собаку нової команди

Навчання собаки новим командам — це корисний процес і захоплива гра, що може зміцнити зв’язок між вами та вашим чотирилапим другом.

На сторінці DOGSCHOOL розповіли, що існує ряд поширених помилок, які можуть ускладнити навчання.

Часте повторення команд

Однією з найбільших помилок, яку допускають багато власників собак, є багаторазове повторення команди. Вам може здаватися, що якщо ви повторите команду кілька разів, пес, напевно, зрозуміє та запамʼятає її. Проте це не так.

Чому це не працює

Повторення не призводить до кращого розуміння. Аби ваш пес навчився команди, важливо, щоб ви зосередилися на якісному навчанні. Краще один раз чітко озвучити команду та дати собаці час для її засвоєння. Замість нескінченного повторення краще використовувати похвалу та заохочення.

Власний приклад

Ваш приклад — це не те що насправді сприймає ваш пес. Якщо ви будете лежати, повзати чи сидіти, ваш пес не почне робити те саме.

Як уникнути цієї помилки

Давайте команди чітко та з конкретною інтонацією. Якщо ви вчите собаку команді "сидіти", самому сідати не треба.

Швидке навчання

Коли ви починаєте навчати цуцика нових команд, важливо пам’ятати, що це процес потребує часу. Памʼятайте, що за одну годину на майданчику з іншими тваринами, ви не зможете навчити свого пса всім необхідним командам.

Що робити

Навчайте поступово. Ставте перед собакою досяжні цілі. Кожен новий крок має бути чітким та зрозумілим для вашого друга. Час, витрачений на навчання, залежить від індивідуальних особливостей вашої собаки. Тож треба бути терплячими.

Навчання — це процес, а не перегони. Важливо дати вашій собаці час для засвоєння нових знань. Заохочуйте свого собаку смачною їжею чи похвалою. Короткотривалі та часті заняття будуть більш ефективними, ніж одне тривале. Пам’ятайте, ваш успіх залежить не лише від технік навчання, а й від вашої взаємодії з улюбленцем.

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