Чому більшість котів боїться води / © Credits

Ми звикли бачити своїх улюбленців незалежними, сміливими та часом навіть безстрашними. Вони легко долають перешкоди, вправно полюють на іграшкових «мишок» і миттєво освоюють будь-який простір. Але варто лише з’явитися мисці з водою чи пролунати дзюрчанню крана і найвідважніший кіт перетворюється на обережного боягуза. Звідки береться цей страх і чи справді всі коти бояться води, розповіли на сторінці centralna.vet.

Незнайоме середовище

На суші кішка почувається впевнено, вона знає, як пересуватися, піднятися на висоту чи спуститися вниз. У воді натомість усе інакше — рухатися складніше, а контроль над ситуацією слабший. Саме незвичність середовища викликає у тварини тривогу.

Негативний досвід купання

Деякі господарі помилково вважають, що кішку треба «насильно привчати» до води. На жаль, недбалі спроби, наприклад, утримування тварини силою чи занурення у ванну, призводять до стресу. Одного невдалого досвіду достатньо, щоб котик надовго запам’ятав страх і уникав водних процедур.

Порушення температурного балансу

Шерсть кішки виконує важливу функцію, а саме захищає тіло від перегрівання та переохолодження. Коли хутро намокає, воно втрачає здатність регулювати температуру. Саме тому після купання багато котів починають тремтіти, вони намагаються відновити свій тепловий баланс.

Втрата власного запаху

Кожна тварина має індивідуальний запах, за яким її впізнають інші представники виду. Вода й шампунь змивають цей «паспорт», а чужі запахи на шерсті викликають у кота стрес. Тому після купання вона активно вилизується, щоб відновити свій природний аромат.

Генетика та еволюція

Варто пам’ятати, що кішки походять від пустельних предків, для яких контакт із водоймами був рідкістю. Їхнє життя відбувалося серед пісків, каменів і чагарників, а не у воді. Тому природного інтересу до купань у більшості котів просто немає.

Винятки з правил

Попри загальну нелюбов до води, існують породи, які обожнюють плескатися. Наприклад:

турецький ван — відомий як «плавучий кіт», чудово почувається у воді;

мейн-кун — великі й допитливі, часто граються з водою;

бенгальські коти — активні та сміливі, можуть залюбки плавати.

Як купати кота

Якщо купання необхідне, наприклад, через сильне забруднення чи лікувальні процедури, варто дотримуватися простих правил:

використовуйте теплу воду, а не гарячу чи холодну;

не занурюйте кота повністю — достатньо намочити лише потрібні ділянки;

застосовуйте спеціальний шампунь для котів без різкого запаху;

після купання добре висушіть тварину рушником і створіть умови, де вона не змерзне.

Страх води у котів має логічні пояснення — від незвичного середовища до еволюційних причин. Головне — пам’ятати, що купання для більшості котів є стресом, тому ставитися до цього потрібно делікатно. А ще краще — не купати без гострої потреби, адже пухнастики дбайливо доглядають за собою самостійно.