Чому дім смердить затхлістю та як це виправити / © Associated Press

Реклама

Неприємний запах у домі не лише дратує, а й може сигналізувати про проблеми з вентиляцією, вологістю чи навіть пліснявою. Видання Real Simple розповіло, що варто діяти швидко, адже чим раніше ви визначите причину запаху, тим легше його усунути. Ми розповімо про чотири найпоширеніші причини затхлості у квартирі чи будинку та прості способи їх виправити.

Килими потребують очищення

Килими можуть стати справжньою пасткою для запахів. Під старим ворсом часто залишаються сліди від тварин, розлиті напої чи навіть сигаретний дим.

Як виправити: регулярне пилотяжіння та щорічне глибоке чищення допомагають підтримувати свіжість. Якщо килим дуже старий, краще замінити його на покриття, яке легше чистити, а для м’якості під ногами використати менші килимки.

Реклама

Недостатня вентиляція

Запах затхлості часто виникає через погану циркуляцію повітря. Коли воно застоюється, а вологість накопичується, запахи «осідають» у кімнаті.

Як виправити: відкривайте вікна хоча б на кілька хвилин, використовуйте стельові чи настільні вентилятори. У невеликих приміщеннях, як ванна чи пральня, корисні засоби, які поглинають зайву вологу.

Що не робити: ароматизатори маскують запах, але не усувають його, а ще можуть забруднювати повітря у приміщенні.

Протікання

Іноді затхлість свідчить про приховані протікання у стінах чи під підлогою.

Реклама

Як виправити: якщо раптом у кімнаті з’явився запах, якого раніше не було, варто запросити фахівця, щоб перевірити стіни та підлогу. Протікання можуть не лише створювати запах, а й загрожувати структурі будинку та вашому здоров’ю.

Розвивається пліснява

Пліснява та грибок — одна з головних причин затхлого запаху. Вона може з’являтися не лише на стінах, а й у тканинах, наприклад, рушниках, одязі чи килимах.

Як виправити:

Для тканин: замочіть у розчині половина оцту та половина води на ніч.

Для ванних кімнат: відкривайте вікно чи вмикайте вентилятор після душу.

Для стін і шпалер: за невеликих уражень використовуйте відбілювач.

Якщо пліснява повертається чи дуже сильна, викликайте професіонала, адже її вплив на здоров’я може бути серйознішим, ніж просто неприємний запах.

Реклама

Затхлий запах у домі — це не лише неприємно, а й сигнал про потенційні проблеми з вологістю, вентиляцією чи пліснявою. Вчасна перевірка килимів, провітрювання, контроль за протіканнями та боротьба з пліснявою допоможуть не лише освіжити повітря, а й зробити дім здоровішим і затишнішим. Зробіть ці прості кроки частиною своєї домашньої рутини і ваш дім завжди матиме свіжий аромат.