Чому дрібні собаки живуть довше, ніж великі породи: вчені назвали можливу причину

Коли ми говоримо про тривалість життя наших домашніх улюбленців, ми часто констатуємо, що собаки дрібних порід живуть довше, ніж великих та гігантських.

Вчені з'ясували причину, через яку маленькі собаки живуть довше, ніж собаки більших порід, і результати можуть здивувати власників тварин, повідомляє Mirror.

Дослідники з Вашингтонського університету виявили, що в той час як маленькі та великі собаки страждають від однакової кількості захворювань, більші породи схильні до серйозніших захворювань.

Команда проаналізувала понад 25 тисяч собак 238 порід. Вони виявили, що більші собаки з більшою ймовірністю стикалися з такими захворюваннями, як рак, захворювання кісток, шлунково-кишкові проблеми, неврологічні та ендокринні захворювання, проблеми з вухами, носом чи горлом, а також інфекційними захворюваннями. Тим часом у собак меншого розміру частіше спостерігалися проблеми з очима, серцем та диханням, а також захворювання печінки або підшлункової залози. Але, як не дивно, розмір собаки, мабуть, не впливав на захворювання нирок або сечовивідних шляхів.

Ці результати показують, що хоча великі собаки не страждають від більшої кількості захворювань, ніж дрібніші собаки в цілому, вони можуть мати вищий ризик розвитку певних захворювань, що може деякою мірою пояснити відмінності в тривалості життя, зазначили експерти.

Чому дрібні собаки живуть довше, ніж великі породи / Фото: Associated Press

Однак вони наголосили, що необхідні додаткові дослідження для з'ясування зв'язку між віком, розміром та поширеністю захворювань собак. Майбутні дослідження можуть виявити закономірності віку та розміру, пов'язані з конкретними станами. Ці результати дають уявлення про категорії захворювань, які можуть сприяти скороченню тривалості життя великих собак, та пропонують безліч подальших напрямків для досліджень.

Все це дає надію любителям гігантських порід, яких звичайно дуже засмучує той факт, що тривалість життя таких порід нижча, ніж у мініатюрних і середніх.

Читайте також: