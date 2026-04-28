Чому дизайнери завжди дотримуються правила «одного акцентного елемента» в інтер’єрі та як це змінює простір

Дизайн / © Associated Press

Реклама

Інтер’єр сьогодні легко перетворюється на колаж із Pinterest: ідеї, референси, копії трендів і безліч варіантів «як на картинці». Проте, як зазначає видання Real Simple, саме надлишок ідеальності без чіткої ідеї часто робить простір пласким.

Акцент на одному обʼєкті — це підхід, у якому у кімнаті обирається один головний акцент, наприклад, предмет, який задає настрій та стає візуальною опорою всього інтер’єру. Це може бути картина, килим, світильник або навіть яскравий предмет меблів. Важливо не те, що саме це буде, а те, що цей елемент має характер і «говорить» першим.

Правило одного акценту

Суть підходу проста — у просторі має бути один головний елемент, який привертає увагу та формує атмосферу. Цей предмет:

Реклама

відображає ваш смак

має виразний колір, форму чи фактуру

виділяється серед інших речей

«підтримується» інтер’єром

Він стає своєрідною візуальною точкою опори, навколо якої будується решта кімнати. Коли є один сильний акцент, решта простору перестає конкурувати між собою. Інтер’єр стає структурованим і «зібраним».

Хороший дизайн — завжди баланс. Якщо все одночасно намагається бути головним, кімната втрачає фокус, а коли є один виразний елемент, решта працює як фон, який підкреслює його.

Вітальня

У вітальні акцентом найчастіше стає:

килим

картина

світильник

один предмет меблів

Саме ці елементи «задають тон» простору. Наприклад, велике мистецьке полотно над диваном може стати центром кімнати, особливо якщо доповнити його підсвіткою чи декоративним рейлом.

Реклама

Ще один підхід — акцентне крісло з виразним принтом або кольором. Воно додає характеру, але не перевантажує простір.

Спальня

У спальні простір обмеженіший, тому акцент створюють через деталі. Це може бути:

текстиль (плед, подушки, покривала чи штори)

один яскравий плед як головний акцент

меблі (тумбочки чи лампи)

Дизайнери радять звертати увагу на матеріали та фурнітуру, наприклад, нестандартні ручки, фактурні поверхні чи незвичайні форми світильників можуть стати головним візуальним елементом.

Кухня

У кухні акцентні рішення зазвичай дорожчі та довготривалі. Найчастіше це:

Реклама

фартух

стільниця

поєднання каменю та плитки

Такі елементи одразу задають рівень простору та можуть створити ефект «дизайнерської кухні».

Але є й гнучкіший варіант — меблевий акцент, наприклад, буфет або сервант. Його можна пофарбувати, змінити фурнітуру чи оновити деталі, щоб він став центром композиції.

Акцент має бути особистим

Найкращий акцент — той, який вам справді подобається. Він може бути унікальним або рідкісним, яскравим і сміливим, або ж навіть спокійним, але виразним через форму чи матеріал. Головне — він має викликати емоцію та відчуття «це моє».

Правило одного акцентного елемента — це не про обмеження, а про ясність. Воно допомагає уникнути візуального шуму та зробити простір цілісним. Коли у кімнаті є один сильний фокус, усе інше починає працювати на нього, тоді інтер’єр перестає бути набором речей та стає історією.

Реклама

Новини партнерів