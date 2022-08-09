Чому гортензія не цвіте і що можна з цим зробити: важливі поради від садових експертів

Гортензії є улюбленою рослиною для багатьох садівників. Хтось любить білі, хтось змінює колір із блакитного до рожевого. Але чомусь деякі гортензії не цвітуть щороку, і що можна з цим зробити, знають не всі.

Садові експерти Gardening know how вважають, що якщо гортензія не цвіте, потрібно зробити всього три простих дії, щоб вирішити проблему.

Вибирайте правильний сорт гортензій

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Перед покупкою гортензії поцікавтеся, яка кліматична зона рекомендована для цієї рослини, щоб переконатися, що у вас є правильний сорт для вашого регіону.

Якщо гортензія не цвіте, це часто відбувається через те, що ви вибрали неправильний сорт. Деякі сорти гортензії цвітуть на новій деревині, а деякі – на старій. Якщо ваша гортензія не цвіте, потрібно з'ясувати, який у вас сорт.

Який тип гортензії може пропустити цвітіння

Гортензії, які цвітуть на свіжовирощених гілках, не створюють особливих проблем із цвітінням.

Але є гортензії, які мають тенденцію відмирати в основі землі холодної зими. Якщо замерзнуть усі старі гілки такої гортензії, кущ не зацвіте. Тому що буде зайнятий вирощуванням нових гілок. У цього типу гортензії квіти не утворюються на паростках, що знову виросли. Вони з'являються тільки в старих стеблах, відповідно на гілках, що знову виросли, квіти з'являться тільки через рік.

Укутайте гортензію на зиму

Якщо у вас росте гортензія, яка цвіте лише на старих пагонах, головним завданням буде її захист від морозу та низьких температур узимку. Для цього пізно восени купіть спеціальний мішок або агроволокно і укутайте гортензію на зиму. Не нехтуйте мульчею — вона захистить рослину від перемерзання, особливо якщо в кінці осені насипати навколо куща невелику купку.

Не перестарайтеся з обрізанням

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Якщо у вас є гортензія, яка не цвіте, можливо, ви надто обрізали її торік. Часто гортензії, які не дають квітів, обрізають на початку літа та наприкінці зими. Якщо їх надмірно обрізати, вони матимуть тенденцію відмирати більше, ніж зазвичай, і змусять вас очікувати цілий рік, перш ніж вони знову зацвітуть.

Обрізайте гортензію лише навесні, коли видно, які гілки точно не дадуть пагонів. Обрізайте лише їх і лише ту частину, яка точно відмерла.

Додати фосфор

Нарешті, якщо ваші гортензії не цвітуть, хоча для цього немає жодних причин із перерахованих вище, ви можете перевірити ґрунт. Якщо у вашому ґрунті багато азоту, гортензія може мати пишну зелень і не мати квітів. Гортензії, як і багатьом іншим квітковим рослинам, потрібний фосфор, щоб добре цвісти. Додавання кісткового борошна — чудовий спосіб збільшити вміст фосфору в ґрунті. Також майте на увазі під час вибору добрива для ваших рослин.

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