- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 35
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому гортензії треба садити саме восени
Гортензії — справжні зірки саду. Їхні пишні кулясті суцвіття у білих, рожевих, блакитних чи ніжно-зелених відтінках прикрашають ділянки від весни до пізньої осені.
Більшість господарів звикли висаджувати ці квіти навесні, але видання Real Simple розповіло, що осінь — це ідеальний час для садіння гортензій. Чому саме зараз варто додати цю рослину до свого саду та як правильно доглядати за нею — розповідаємо далі.
Чому варто садити гортензії восени
Краща адаптація: у вересні-жовтні гортензії готуються до періоду спокою, тому пересадка для них не така стресова.
Міцні корені: до холодів рослина встигає укорінитися і вже навесні ви можете отримати рясніше цвітіння.
Оптимальна температура: прохолодні осінні дні та регулярні дощі допомагають рослині легше прижитися, ніж у спеку.
Важливо: садити гортензії краще не пізніше ніж за 3–4 тижні до перших заморозків, щоб вони встигли зміцнитися.
Скільки сонця потрібно гортензії
Попри поширену думку, гортензії не є суто тіньовими рослинами. Вони добре почуваються у півтіні, але для рясного цвітіння їм необхідно щонайменше 4–6 годин сонця щодня.
На півдні України краще садити їх так, щоб у другій половині дня була тінь.
У північних регіонах можна дозволити більше прямого сонця.
Зміна кольору суцвіть
Багато сортів гортензій змінюють відтінки протягом сезону. Наприклад, ніжно-рожеві квіти можуть поступово ставати насичено-малиновими, а білі — переходити у зеленуваті.
Порада: перед купівлею ознайомтеся з характеристиками конкретного сорту, щоб вам подобалися всі його відтінки, від весни до осені.
Чи реально змінити колір гортензії завдяки ґрунту
Так, але не для всіх сортів.
Блакитні та рожеві гортензії: колір залежить від pH ґрунту. Кислий ґрунт, із сульфатом алюмінію, дає блакитні відтінки, а лужний, із вапном, — рожеві.
Білі та лаймові сорти: не змінюють кольору незалежно від добрив.
Найзручніше контролювати рН у горщиках, адже зміни ґрунту на клумбі можуть вплинути на інші рослини.
Догляд
Гортензії не вимагають надмірної уваги.
Полив: ґрунт має бути вологим, але не заболоченим.
Добрива: достатньо збалансованого добрива навесні. Надмірне підживлення може сприяти росту листя, а не квітів.
Обрізання: залежить від сорту. Наприклад, волотисті гортензії можна обрізати навесні, а крупнолисті — лише після цвітіння.
Осінь — чудовий час не лише для садіння гортензій, а й для створення гармонійних композицій. Добрий вигляд матимуть поруч із айстрами, хризантемами, вересом, декоративними травами. Вони підкреслять пишність куща та продовжать сезон цвітіння у вашому саду.
Осінь — ідеальний момент, щоб подарувати своєму саду гортензії. Вони легко приживуться, краще перенесуть зиму та потішать вас пишним і тривалим цвітінням наступного літа.