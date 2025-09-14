ТСН у соціальних мережах

Чому гортензії треба садити саме восени

Гортензії — справжні зірки саду. Їхні пишні кулясті суцвіття у білих, рожевих, блакитних чи ніжно-зелених відтінках прикрашають ділянки від весни до пізньої осені.

Гортензії

Гортензії / © Credits

Більшість господарів звикли висаджувати ці квіти навесні, але видання Real Simple розповіло, що осінь — це ідеальний час для садіння гортензій. Чому саме зараз варто додати цю рослину до свого саду та як правильно доглядати за нею — розповідаємо далі.

Чому варто садити гортензії восени

  • Краща адаптація: у вересні-жовтні гортензії готуються до періоду спокою, тому пересадка для них не така стресова.

  • Міцні корені: до холодів рослина встигає укорінитися і вже навесні ви можете отримати рясніше цвітіння.

  • Оптимальна температура: прохолодні осінні дні та регулярні дощі допомагають рослині легше прижитися, ніж у спеку.

Важливо: садити гортензії краще не пізніше ніж за 3–4 тижні до перших заморозків, щоб вони встигли зміцнитися.

Скільки сонця потрібно гортензії

Попри поширену думку, гортензії не є суто тіньовими рослинами. Вони добре почуваються у півтіні, але для рясного цвітіння їм необхідно щонайменше 4–6 годин сонця щодня.

  • На півдні України краще садити їх так, щоб у другій половині дня була тінь.

  • У північних регіонах можна дозволити більше прямого сонця.

Зміна кольору суцвіть

Багато сортів гортензій змінюють відтінки протягом сезону. Наприклад, ніжно-рожеві квіти можуть поступово ставати насичено-малиновими, а білі — переходити у зеленуваті.

Порада: перед купівлею ознайомтеся з характеристиками конкретного сорту, щоб вам подобалися всі його відтінки, від весни до осені.

Чи реально змінити колір гортензії завдяки ґрунту

Так, але не для всіх сортів.

  • Блакитні та рожеві гортензії: колір залежить від pH ґрунту. Кислий ґрунт, із сульфатом алюмінію, дає блакитні відтінки, а лужний, із вапном, — рожеві.

  • Білі та лаймові сорти: не змінюють кольору незалежно від добрив.

Найзручніше контролювати рН у горщиках, адже зміни ґрунту на клумбі можуть вплинути на інші рослини.

Догляд

Гортензії не вимагають надмірної уваги.

  • Полив: ґрунт має бути вологим, але не заболоченим.

  • Добрива: достатньо збалансованого добрива навесні. Надмірне підживлення може сприяти росту листя, а не квітів.

  • Обрізання: залежить від сорту. Наприклад, волотисті гортензії можна обрізати навесні, а крупнолисті — лише після цвітіння.

Осінь — чудовий час не лише для садіння гортензій, а й для створення гармонійних композицій. Добрий вигляд матимуть поруч із айстрами, хризантемами, вересом, декоративними травами. Вони підкреслять пишність куща та продовжать сезон цвітіння у вашому саду.

Осінь — ідеальний момент, щоб подарувати своєму саду гортензії. Вони легко приживуться, краще перенесуть зиму та потішать вас пишним і тривалим цвітінням наступного літа.

