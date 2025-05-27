Чому котів не можна хапати за загривок / © Credits

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Попри те, що це здається природним жестом — мовляв, так чинять кішки-мами — ветеринари категорично не рекомендують повторювати цю поведінку людям, про це розповіло видання Martha Stewart.

Що таке «загривок» і чому його не слід чіпати

Загривок — це м’яка складка шкіри на потилиці кота, яку мами-кішки використовують, щоб переносити своїх кошенят. Малюки мають вроджений інстинкт «розслаблення» за такого дотику, тому перші тижні життя це безболісно та природно.

Але з віком цей рефлекс зникає. Уже після двох місяців кішки перестають носити кошенят за шкірку, а в дорослому віці подібне хапання не лише викликає дискомфорт, а й може стати джерелом страху, стресу та агресії.

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Основні причини, чому не можна хапати кота за загривок

Це викликає тривогу та стрес. Коли ви хапаєте дорослого кота за загривок, ви фактично позбавляєте його контролю над тілом та оточенням. Це викликає сильний стрес, страх і навіть панічну реакцію. Кішка може почати дряпати, кусати чи тікати й ховатися.

Провокує агресію. Інстинктивна реакція на біль або страх — оборона. Хапання за загривок може налякати кота, викликати біль або дискомфорт, особливо якщо зробити це неправильно.Тварина може стати агресивною навіть у звичайних ситуаціях, коли раніше вона була лагідна та спокійна.

Псує довіру. Найважливіше у стосунках із твариною — це довіра. Якщо кіт почне асоціювати вас із болем або страхом, він перестане почуватися у безпеці поруч. Такі ситуації можуть зруйнувати зв’язок між вами та твариною.

Як правильно діяти

Якщо потрібно заспокоїти чи перемістити кота (наприклад, під час поїздки до ветеринара), краще використати м’яке обгортання рушником. Обережно підійдіть, поговоріть спокійним голосом, візьміть кота на руки, підтримуйте передні та задні лапи чи обгорніть його у рушник як «буріто». Такий підхід допомагає тварині почуватися у безпеці.

Пам’ятайте: кіт — це незалежна та чутлива істота. Навіть якщо він іноді бешкетує, краще вирішувати ситуації лагідно та з повагою. Дбайливе ставлення зробить вашу тваринку довірливою, лагідною та спокійною.

Знання — це найкраща форма турботи. Тепер, коли ви знаєте більше про особливості поведінки котів, ви зможете краще розуміти їхні потреби та уникати поширених помилок.