Чому коти іноді сидять у максимально незвичних і дивних позах / © Associated Press

Хвіст на голові, лапи кудись у небуття, живіт догори — і все це з серйозним виразом морди, ніби так і треба. Але за цим кумедним хаосом ховається біологія, поведінкова наука та трошки котячого тролінгу. На сторінці centralna.vet розповіли, чому вашу пухнасті друзі так охоче демонструють свої найдивніші пози та чому це хороший знак.

Гнучкість рівня «йога-майстер»

Коти — одні з найгнучкіших ссавців. Їхній хребет складається з великої кількості дрібних хребців, які з’єднані надзвичайно еластичними міжхребцевими дисками. Це дозволяє їм вигинатися в обидва боки майже на 180°, миттєво реагувати на загрозу чи рух здобичі, м’яко приземлятися після стрибків і пролазити у неймовірно вузькі простори. Тому їхня «скручена», «перекошена» чи «розм’якшена» поза не дивина, а природна, бо це наслідок анатомії.

Кіт так лежить, бо довіряє вам

Є золоте правило котолюбів, якщо кіт лежить на спині та відкриває живіт — це акт абсолютної довіри. Це їхня вразлива зона. Дозволити вам бачити її — означає почуватися у домі настільки безпечно, що можна «виключитися» у найбезпораднішій позі. Тож якщо ваш улюбленець «розплився» посеред кімнати, як розтоплений сир на піці, — це комплімент вам.

Терморегуляція

Котячі пози — це не лише естетика та акробатика. Це ще й регулювання температури.

Спека: кіт розлягається як «морська зірка», максимально демонструє пузо, щоб охолодитися.

Холод: згортається в ідеальну «булочку з корицею», та зменшує втрату тепла.

Нейтральна температура: класична «розчарована жаба», а чому б і ні.

Котам байдуже, який вигляд вони мають

Ми можемо годинами обирати правильний ракурс, але котам геть не властива така тривога про зовнішність. Вони ідеальні у будь-якій позі, насамперед тому, що вони так вважають. Психологи кажуть, що у котів немає концепції «маю смішний вигляд», тож вони не відчувають сором або незручність.

Трохи котячого гумору

Ветеринари та поведінкові спеціалісти зазначають, що коти іноді займають дивні пози просто тому, що можуть. Деякі «нестандартні» пози — це спосіб привернути увагу, запустити гру чи подати сигнал: «Гей, я тут, подивись на мене».

Отже, якщо коротко, котяча поза — це анатомія, довіра, терморегуляція, бажання уваги та котячий характер. Наступного разу, коли ваш кіт сидітиме як бухгалтер наприкінці кварталу чи лежатиме як забута в морозильнику курка, знайте, він живе найкраще життя та трохи розважається.