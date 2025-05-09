Чому коти так багато сплять: справжні причини та коли варто почати турбуватись

Чому коти так багато сплять: справжні причини та коли варто турбуватись / © Credits

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Насправді — ні. Сон для котів — не просто приємна звичка, а фізіологічна потреба, яка тісно пов’язана з їхнім диким минулим, еволюцією та навіть настроєм. Видання Daily Paws розповіло, чому коти можуть спати до 20 годин на добу та як зрозуміти, коли це є нормою, а коли — тривожним сигналом.

Ваш пухнастик — нічний мисливець

Коти є сутінковими тваринами, тобто їхня пікова активність припадає на світанок та захід сонця. У дикій природі саме у цей час вони полюють. Тож, навіть якщо ваш домашній улюбленець уже давно не ловить мишей, інстинкти нікуди не зникли. Часто вони активні вночі, а вдень «перепочивають» — іноді просто у вас на ноутбуці.

Що робити: спробуйте перенести активні ігри на вечір — тоді котик буде спокійнішим уночі.

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Коти економлять енергію, як хижаки

Як і леви, тигри та інші великі кішки, домашні коти більшість часу відпочивають, щоб мати сили на активність, коли вона дійсно потрібна. У природі це пов’язано з полюванням: спочатку зібратися з силами, потім — різкий стрибок.

Факт: у середньому коти сплять 12–16 годин на добу, а деякі — до 20. І це абсолютно нормально.

Ваш кіт не завжди має глибокий сон

Іноді те, що здається сном — лише легка дрімота. Це називають «котячим сном». Очі можуть бути напівзакриті, але вуха все ще ворушаться та вловлюють звуки. Така фаза дозволяє миттєво реагувати на будь-який шум — навіть на шелестіння паковання з кормом.

Цікаво: лише близько 25% котячого сну — це глибокий сон, усе інше — легка дрімота.

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Можливо, йому просто нудно

Коти — дуже розумні тварини, яким необхідна стимуляція. Якщо вони не отримують достатньо уваги, руху чи нових вражень — вони починають більше спати. Так мозок «заповнює порожнечу».

Що допоможе:

іграшки-головоломки

віконні лежаки для спостереження

домашні тунелі, полиці, лазалки

а ще краще — інший кіт або ваші регулярні ігри з ним

Сон — спосіб впоратись зі стресом

Коти — дуже чутливі створіння. Стрес або зміни у звичному середовищі (нові люди, ремонт, переїзд, інші тварини, самотність) часто викликають надмірний сон. Улюбленець ніби «ховається» у сні, щоб впоратися з емоціями.

Тривожні сигнали:

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ховається тривалий час

уникає контакту

спить у важкодоступних місцях

зміна апетиту

У таких випадках варто звернутись до ветеринара чи фахівця з поведінки тварин.

Можливо він хворіє

Якщо сон супроводжується млявістю, втратою апетиту, униканням руху, це може бути симптомом хвороби або болю. Часто коти просто лягають і лежать годинами — це може бути проявом дискомфорту, який вони не показують відкрито.

Також варто насторожитись, якщо:

спостерігаєте раптове збільшення тривалості сну

кіт не реагує на голос або ласощі

кіт уникає улюблених місць

У такому разі обов’язково зверніться до ветеринара.

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Зміна сезону

Так само, як і ми, коти реагують на зміну світлового дня. Восени та взимку, коли світла менше, багато котів стають менш активними та більше сплять. Це природна реакція організму, подібна до гібернації у тварин.

Порада: подбайте про теплі лежаки біля вікна та трохи більше ігор удома, щоб компенсувати зменшену активність.

Це просто норма

Іноді найочевидніша відповідь — найправильніша. Коти — майстри відпочинку. Вони знають, що якісний сон — основа здоров’я. Тому, якщо ваш мурчик активний у свої «робочі» години, має добрий апетит, охоче грається — не хвилюйтесь. Просто дозвольте йому дрімати.

На що звернути увагу

Різкі зміни у звичному режимі сну

Кіт став відлюдькуватим або апатичним

Зміни в апетиті, туалеті, активності

У цих випадках сон може бути сигналом проблеми, а не звичкою.

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Коти — чудові вчителі щодо того, як цінувати паузу. Вони не поспішають, не перевтомлюються та не нехтують відпочинком. Тож наступного разу, коли побачите свого улюбленця, який спить біля батареї чи на вашій подушці, не будіть його. Можливо, й вам варто дозволити собі короткий денний «котячий» сон для здоров’я.