Чому мʼяту краще вирощувати в горщиках: експерти застерігають від садіння ції рослини в ґрунт

Мʼята / © ТСН

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Проте перш ніж посади мʼяту у своєму дворі, є одне важливе питання: як краще її вирощувати — в горщиках чи в просто землі?

На відміну від багатьох садівничих дилем насправді існує лише одна правильна відповідь, і експерти з садівництва The Spruce дають її та пояснюють.

Чому ніколи не варто вирощувати м’яту в ґрунті

Хоча горщик зі свіжою м’ятою є чудовим доповненням до трав’яного саду, вирощування її безпосередньо в землі може бути поганою новиною для будь-яких сусідніх рослин.

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М’ята — чудова трава, але водночас трохи надокучлива. Вона погано співіснує з сусідніми рослинами, які ростуть у тому ж самому просторі.

Вирощувати м’яту найкраще в горщиках, оскільки вона має пагони, які швидко розростаються, придушуючи сусідні рослини та забираючи у них поживні речовини й воду.

Що таке пагони

Пагони також відомі як кореневища: це підземні стебла, які зберігають поживні речовини, підтримують стійкість багаторічних рослин і допомагають їм швидко розмножуватися.

Кореневища ідеально підходять для ґрунтопокривних рослин, якими ви насправді хочете засадити ділянку вашого подвір’я, зокрема трави чи конюшини, але стають серйозною проблемою, коли починають захоплювати всю площу садіння і витісняти сусідні рослини.

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Як позбутися м’яти, яка росте в землі

М’ята дуже витривала і швидко поширюється. За словами професіоналів, прості методи видалення, як-от виривання або застосування гербіцидів, не допоможуть.

Найефективніший спосіб видалити рослине — це викопати її, а головне — її кореневище. Спреї не будуть такими ефективними, оскільки підземні пагони дуже стійкі.

Навіть невеликі залишки кореневищ можуть дати нові пагони, тому завжди намагайтеся видаляти їх викопуванням, а не вириванням, щоб мінімізувати ризик швидкого відновлення.

Позбутися м’яти можна також, заблокувавши всі джерела світла. Накрийте рослини картоном або газетою та нанесіть зверху шар мульчі.

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Як доглядати за м’ятою в горщиках

М’ята — стійка та адаптивна рослина, яка може добре рости в багатьох типах ґрунту, але віддає перевагу слабокислому або нейтральному середовищу та суглинистій, добре дренованій грунтовій суміші.

Використовуйте горщик з дренажними отворами, щоб запобігти гниттю коренів, та обов’язково встановіть його на тверду поверхню, де кореневища не зможуть поширитися на решту вашого саду.

Поливайте рослину вранці та намагайтеся постійно підтримувати ґрунт злегка вологим. Якщо він сухий на дотик або в’яне листя, час збільшити поливання. Додавайте до погано дренованої землі універсальні добрива кожні чотири-шість тижнів.

Більшість сортів м’яти можна вирощувати в зонах USDA 3–11, а також у напівтіні чи на сонці. Рослина може мати труднощі з ростом і збереженням смаку, якщо не отримує принаймні кілька годин сонячного світла на день, тому обов’язково перевірте, який сорт м’яти ви вирощуєте та його конкретні потреби.

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Через швидкий ріст м’ята схильна до обростання корінням. Якщо ви помітили ознаки цього, пересадіть її до контейнера, більшого на один або два розміри, та подумайте про розмноження живцями, щоб зберегти смак.

Регулярне збирання та обрізання м’яти за правилом 1/3 також допоможуть стимулювати ріст нового листя і зберегти найкращий смак.

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