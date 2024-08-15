Чому гортензії стають коричневими: експерти назвали 5 причин

Якщо ваші гортензії мають дещо гірший вигляд, це можна пояснити однією з цих п’яти поширених причин.

Навіть якщо ви озброєні найкращими ідеями стійкого саду та садівничими знаннями, ваші рослини можуть раптово виявити ознаки хвороби і загинути. І немає нічого сумнішого, ніж спостерігати, як ваша улюблена квітка раптово втрачає свій колір і силу.

Якщо ваші гортензії почали в’янути і ставати бурими на вигляд, у вас можуть виникнути питання, чому це відбувається та як цьому протидіяти. У Woman&Home попросили експертів із садівництва пояснити найпоширеніші причини, чому цей приголомшливий квітковий кущ може набувати бурого кольору.

Чому в'яне листя гортензій

Незважаючи на те, що ви знаєте, як правильно стригти рослини і коли поливати свій сад, у деяких рослин можуть з’явитися ознаки в’янення. І є кілька причин, чому це може статися.

Посуха

Знання того, як правильно поливати садові рослини, є однією з ключових частин збереження саду гарним і пишним. Протягом літніх місяців стає ще важливішим дотримуватися графіка поливання та забезпечити зволоження всіх ваших рослин.

Якщо ваші гортензії стають коричневими і мають млявий вигляд, це може означати, що вони недостатньо зволожені. Це можуть бути лише кінчики пелюсток квітки, які стають коричневими, а в деяких випадках – вся головка квітки.

Щоб цього не сталося, вам треба переконатися, що ґрунт ваших гортензій постійно вологий, але не заболочений.

Переливання

Подібно до того, як недостатнє поливання може вплинути на ваші гортензії, надмірне зволоження також може спричинити їхнє побуріння, що може бути таким само згубним для рослин.

Хоча гортензії потребують регулярного поливання, надлишок вологи може призвести до гниття коренів, через що листя і квіти можуть буріти та в’янути. Щоб зупинити це, перевірте рівень вологості ґрунту перед поливанням і переконайтеся, що рослина має гарний дренаж.

Гортензія

Забагато сонця

Жодна рослина не радітиме постійному сонячному світлу. Незважаючи на те, що сонце є одним з основних джерел життя для рослин, його надмірна кількість може спричинити серйозні проблеми.

Гортензії можуть стати коричневими внаслідок теплового стресу, якщо їх висадити в місці, де вони отримують повне сонце. Деякі сорти можуть витримувати багато сонячного світла, проте інші потребують часткової або плямистої тіні.

Перевірте умови вирощування сорту гортензії, який є у вас, і створіть тінь у найспекотніші частини дня або перемістіть квітку до більш відповідного місця. Мульчування навколо основи рослини також може допомогти зберегти вологу у ґрунті та регулювати температуру.

Неправильний рH грунту

Не робіть одну з найпоширеніших помилок літнього садівництва і не забудьте перевірити рН ґрунту перед садінням гортензій. Для успішного садівництва дуже важливо знати тип ґрунту і його рН.

Рівень pH може бути причиною того, чому ваші гортензії починають ставати коричневими. Хоча вони можуть змінювати колір залежно від pH ґрунту, якщо земля надто кисла або лужна, це може призвести до того, що рослині буде важко вижити.

Щоб уникнути цього, вам потрібно перевірити рН ґрунту навколо ваших гортензій, а потім вибрати добриво, яке може регулювати рівень до такого, який буде найкращим для здоров’я рослини.

Пересадження

Якщо ви нещодавно перенесли свою гортензію з однієї ділянки на іншу, ця зміна також може спричинити її побуріння і шок від пересадження. Гортензії найвразливіші тоді, коли їх переміщують у розпал літа, коли ґрунт сухий, а коричневе листя свідчить про те, що рослина погано реагує на переміщення.

Краще уникати пересадження рослини під час періодів спекотної погоди.

Як запобігти побурінню гортензій

На жаль, після того, як листя або квітка вашої гортензії стали повністю коричневими, ви нічого не зможете зробити, щоб це змінити. На цьому етапі вам краще освоїти обрізання гортензій.

Потемніння зазвичай свідчить про те, що уражена тканина мертва. Однак ви можете вжити заходів, щоб запобігти подальшому потемнінню і захистити загальний стан рослини. Усунувши основну причину, наприклад, відкоригувавши практику поливання, покращивши умови ґрунту або обробивши грибкові захворювання, ви можете зупинити поширення побуріння та сприяти новому здоровому зростанню.

Що робити, якщо гортензія стала коричневою

Ось тут і постає питання про те, чи варто розсаджувати гортензії, коли квіти рослини стають коричневими. Насправді краще їх видалити, щоб решта рослини могла зосередити свою енергію на новому здоровому зростанні.

Якщо листя рослини стає коричневим, видаляйте його, але лише якщо побуріло більше половини з нього.

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