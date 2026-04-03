ТСН у соціальних мережах

Чому мурахи обожнюють вашу кухню та ванну і як делікатно виставити їх за двері

Весна й тепло приносять не лише свіже повітря, а й маленьких непроханих гостей. Проте хороша новина у тому, що їх можна позбутися без радикальних рішень.

Чому мурахи обожнюють вашу кухню та ванну

Чому мурахи обожнюють вашу кухню та ванну / © Associated Press

Кухня та ванна кімната — серце дому, і саме тут ми починаємо ранок і завершуємо день. Але для мурах це ще й ідеальні «курорти», адже там є вода та їжа, і легкий доступ до них

Видання Martha Stewart пояснило, якщо ви бачите мурах саме у цих зонах, це не випадковість, а логічний вибір. І щоб розв’язувати цю проблему, потрібно зрозуміти, що саме їх приваблює.

Чому мурахи обирають ваш дім

Волога

Мурахам, як і всім живим істотам, потрібна вода. І кухня з ванною — ідеальне джерело. Їх приваблюють краплі з крана, засмічені чи вологі стоки, конденсат, миски для домашніх тварин і кімнатні рослини. Навіть невелике протікання — вже «запрошення».

Що робити:

  • перевірте крани та труби

  • усуньте навіть мінімальні протікання

  • прочищайте зливи

  • вмикайте вентиляцію після душу

  • не переливайте рослини.

Їжа

Крихти, залишки їжі та відкриті упаковання, для мурах це справжній бенкет. Навіть немитий посуд, крапля соку чи відкрите печиво можуть стати причиною «нашестя».

Що робити:

  • регулярно мити підлогу та поверхні

  • одразу прибирати розлиту їжу

  • зберігати продукти у герметичних контейнерах

  • не залишати брудний посуд.

Якщо ж мурахи вже оселилися у коморі, краще викинути заражені продукти та ретельно все очистити.

Легкий доступ

Мурахи можуть проникнути навіть через найменші щілини. Їхні «входи» часто ховаються у тріщинах у стінах, швах плитки, щілинах біля труб, зношених ущільнювачах і пошкодженому дереві. І що важливо, коли вони потрапляють всередину, то залишають феромони — сигнали для інших. Саме тому їх швидко стає більше.

Що робити:

  • закрити всі щілини герметиком

  • перевірити вікна та двері

  • ущільнити місця біля труб

  • знайти «маршрут» мурах і перекрити його.

Мурахи / © Credits

Мурахи / © Credits

Натуральні способи позбутися мурах

Якщо не хочеться одразу вдаватися до хімії, є прості рішення. Мурахи не люблять запах:

  • м’яти

  • оцту

  • цитрусових.

Можна зробити домашній спрей та обробити підвіконня, кути кімнат і місця, де з’являються мурахи. Це працює мов м’який, але ефективний бар’єр.

Коли звернутися до фахівців

Іноді домашніх методів недостатньо. Мурахи живуть колоніями, які можуть налічувати тисячі особин. І якщо ситуація виходить з-під контролю, краще не зволікати. Особливо, якщо їх стає дедалі більше, вони повертаються після прибирання і ви підозрюєте, що гніздо вже у будинку.

Не забувайте, що певні види можуть кусатися чи жалити, викликати алергічні реакції та пошкоджувати матеріали. Чистота — це не тільки про естетику, а й кордони. Коли дім доглянутий, у шкідників менше шансів, у вас більше комфорту та відчуття контролю й спокою.

Мурахи не приходять випадково, вони реагують на умови, які ми самі створюємо. Але саме тому ми можемо легко змінити правила гри. Трохи уважності до деталей — і кухня з ванною знову стають лише вашою територією.

