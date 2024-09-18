Чому на газоні ростуть гриби і як їх позбутися: радять досвідчені садівники

Гриби ростуть, коли ґрунт вологий, тому вони часто з'являються після періодів дощів та прохолодної погоди. Хоча деякі садівники не проти грибів на газоні, основна маса "газонових перфекціоністів" шукає дієві способи їх позбутися.

Гриби - звичайне явище влітку і восени. Досвідчені садівники розповіли, що вони на газоні зазвичай зустрічаються на задернених ділянках, пасовищах, в лісах і в більшості місць, де є мертвий рослинний матеріал. Рясне зростання грибів на газоні є ознакою того, що під поверхнею багато матеріалу, що гниє.

Якщо не контролювати появу токсичних видів грибів, вони можуть становити серйозну загрозу для домашніх тварин і маленьких дітей, якщо їх випадково з'їсти, тому дуже важливо вирішити цю проблему якнайшвидше.

Як з'являються гриби

Хоча вони не класифікуються як бур'яни, боротьба з грибами для газонів схожа на боротьбу, наприклад, з пирієм — ви повинні дістатися кореня проблеми. Гриби, що проростають у вашому саду, можуть бути викликані старим корінням дерев, особливо якщо дерева були недавно зрубані. Оскільки гриб розкладає деревний матеріал, він обплітає ґрунт своїми міцеліальними відростками у пошуках старої деревини, розщеплюючи органічні речовини на корисні для інших рослин поживні речовини, тим самим підвищуючи його родючість.

Навіщо видаляти коріння дерев

Видимі гриби — це просто «квітучі нарости». Згодом деревина, що гниє, повністю згниє, і грибниця зникне. Однак це може тривати багато років. Тим, хто хоче прискорити процес, досвідчений садівник порадив видалити з ґрунту все старе коріння дерев. Хоча це складне завдання, проте це остаточне рішення для вигнання грибів.

Проведіть аерацію

Однак для швидшого вирішення садівники рекомендують аерацію як ефективний засіб проти зростання грибів, тим більше, що осінь — ідеальний час для аерації вашого газону.

На газоні невеликого або середнього розміру ідеальним методом позбавлення від грибів є використання садових вил для аерації ґрунту, вставляючи їх якомога глибше по вертикалі, потім трохи відводячи ручку назад, перш ніж витягнути.

Це слід повторювати на відстані приблизно рівній ширині зубців вил, створюючи квадратний малюнок. На великих газонах можна орендувати або купити електричні аераційні машини, які чудово дають раду зі своїм завданням.

Процес аерації, що включає поліпшення дренажу та циркуляції повітря, має вирішальне значення для збереження трави та ґрунту сухими, тим самим знижуючи ймовірність проростання грибів.

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