Розкішні, яскраві та майже казкові — рододендрони давно стали фаворитами садів і терас. Але що робити, якщо замість квітів ви отримуєте лише густе зелене листя, розповів садівник Ish Kamran і як виявилося, у більшості випадків проблема має просте рішення, а саме, варто просто скоригувати догляд.

Рододендрони вважаються досить витривалими, адже вони вічнозелені, добре адаптуються та мають ефектний вигляд навіть без цвітіння. Проте саме відсутність квітів найчастіше розчаровує садівників. І хороша новина полягає у тому, що у більшості випадків рослині просто не вистачає правильних умов, і це можна легко виправити.

Обрізання

Один із найпоширеніших факторів — неправильний час обрізання. Якщо зробити це занадто пізно, ви зрізаєте бруньки які вже сформувалися для наступного сезону. У результаті, квітів просто не буде.

Правильний підхід — обрізати одразу після цвітіння чи взагалі не чіпати рослину, якщо не впевнені.

Ґрунт

Рододендрони дуже чутливі до стану ґрунту.

Ознаки проблем:

жовті листки

жовті краї листя.

Це сигнал, що щось не так із середовищем.

Важливо: ґрунт не повинен пересихати, тож навіть узимку йому потрібна волога та бажано додати мульчу, наприклад, кору.

І головне — кислотність, адже рододендрони люблять кислий ґрунт. Тому використовуйте спеціальний компост, додавайте соснову кору та за потреби, сульфат заліза. Це допоможе створити ідеальні умови для цвітіння.

Освітлення

Ще одна поширена причина — неправильне місце. Рослина любить півтінь, але не повну тінь. Якщо занадто темно кущ росте, проте не квітне. Тому важливо знайти баланс, а саме, трохи сонця та захист від прямого перегрівання.

Підживлення

Тип добрива має значення тож уникайте використання універсальних добрив із високим вмістом азоту. Вони стимулюють ріст листя, але не цвітіння

Натомість оберіть добрива з підвищеним калієм, наприклад, як для томатів, та повільно дієве весняне підживлення. Це допомагає рослині спрямувати сили саме на квіти.

Вода

Рододендрон не любить крайнощів. Важливо не пересушувати ґрунт, регулярно поливати, особливо після додавання мульчі. Стабільна волога значить здоровий розвиток.

Рододендрон — не примхлива рослина, як здається на перший погляд. Йому потрібні лише базові речі, а саме, правильний час обрізання, кислий ґрунт, помірне світло та грамотне підживлення. І як підкреслює садівник, у більшості випадків відсутність цвітіння — не проблема, а сигнал, що варто трохи скоригувати догляд. І якщо зробити це вчасно, вже наступного сезону ваш рододендрон може перетворитися на головну прикрасу саду.