Чому не можна вбивати кротів: екологи дали пояснення

Багато хто з власників садових ділянок або городів вважають, що кроти можуть нашкодити рослинам, і вдаються до різних, іноді доволі жорстоких способів їхнього вигнання. Проте екологи не радять цього робити.

Нещодавно Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) опитав 100 сільських жителів, і всі вони вважають, що кріт їсть коріння рослин і його треба вбивати. Це приклад жахливої екологічної неграмотності й жорстокості, повідомляє КЕКЦ на своїй сторінці в Facebook.

"Бо кріт належить до комахоїдних, тому всі розповіді про те, що він нібито харчується корінням овочів, є дурістю.

Кріт так само не може їсти коріння, як коза не може їсти м’ясо. Навпаки, кроти приносять селянинові на городі величезну користь, оскільки харчуються шкідливими комахами та їхніми личинками – травневими жуками, капустянками, коваликами та гусеницями. Тобто саме тими, хто поїдає на городі врожай.

Однак багато хто у всьому звинувачує крота і знищує його найжорстокішими способами (за допомогою браконьєрського знаряддя – отрути, капканів, газів тощо), щоб потім капустянки та личинки хрущів знищували врожай цих людей.

А в Німеччині кротів охороняють", пишуть екологи і додають фотографії знаряддя жорстокого вбивства цих корисних тваринок.

І хоча кроти псують настрій багатьом власникам газонів, користі від них більше, ніж шкоди. Вони не лише знищують личинок шкідників, якими живляться, але й проводять аерацію ґрунту. За добу кроти можуть прокласти ходи до 50 метрів завдовжки на глибині від 3-х сантиметрів до 3-х метрів. Вони виносять на поверхню ґрунт, збагачений різними мікроелементами, утворюючи грудки землі, які ми не любимо бачити в себе на газоні.

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