Чому не можна залишати ґрунт оголеним на зиму: експерт із садівництва пояснює, як працюють сидерати

Дівоча рука з насінням гірчиці / © Credits

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Садівники знають, що внесення компосту або інших добрив — запорука успішного росту овочевих культур і отримання щедрого врожаю. Проте збагачення ґрунту поживними речовинами — не єдиний спосіб попіклуватися про свій сад.

Як подбати про родючість ґрунту перед настанням зими, The Spruce запитав у Джона Лонга — фахівця з тепличного господарства та ландшафтного дизайну.

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Висівання озимих покривних культур наприкінці сезону дозволяє покращити стан ґрунту (а отже, і врожай овочів наступного року) в період, коли город не використовується для основних садінь.

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Що таке озимі покривні культури

Покривні культури висівають після зирання основного врожаю, щоб підтримати здоров’я ґрунту та захистити його від ерозії. Вони допомагають захистити землю, підтримують її родючість і пригнічують ріст бур’янів.

Покривні культури можна висівати восени — розкидаючи насіння після збирання основного врожаю — або влітку, у проміжку між весняними та осінніми садіннями. Для цього використовують спеціальні рослини — покривні культури або сидерати, які здатні покращувати стан ґрунту.

Залежно від виду насіння можна висівати навесні, влітку або наприкінці вегетаційного періоду. Покривні культури необов’язково збирають так само, як овочі чи інші сільськогосподарські культури (хоча у промисловому землеробстві їх іноді використовують як корм для тварин або для інших цілей).

Перед садінням основних культур сидерати потрібно знищити (припинити їхній ріст). Зазвичай це роблять, коли рослини вже зацвіли, але ще не встигли утворити насіння. Їх можна скосити, закласти у ґрунт або накрити брезентом, щоб перекрити доступ світла.

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Деякі озимі покривні культури, наприклад, овес або горох, за достатньо холодного клімату відмирають взимку природним шляхом. Якщо садівники-аматори вирішують використовувати такі рослини, їм треба ретельно підбирати їхній вид.

На жаль, більшість поширених сидератів, які застосовуються у масштабному сільському господарстві, важко прибрати на звичайній присадибній ділянці. Вони утворюють велику кількість біомаси та мають густу, стійку кореневу систему. Альтернативою озимим сидератам (покривним культурам) для власників присадибних ділянок є мульчування грядки дерев’яною тріскою або опалим осіннім листям.

І те, й інше захищає ґрунт протягом зими та підвищує його родючість до наступного сезону.

Переваги вирощування озимих сидератів

Сидерати можуть принести користь вашому саду по-різному, а результат залежить від того, що саме ви висаджуєте та коли це робите.

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Осінні сидерати треба висівати досить рано, щоб вони встигли добре розростися до настання зими. Така рослинна маса витісняє весняні бур’яни та забезпечує максимальний захист від ерозії.

У промисловому землеробстві сидерати, які використовують навесні, зазвичай висівають на полях, що перебувають під паром (тобто не використовуються для вирощування основних сільськогосподарських культур у цьому сезоні). Це допомагає покращити родючість і якість ґрунту.

Вибір конкретної озимої культури також визначає, яку саме користь отримає ваша ділянка. Бобові, як-от горох або конюшина, фіксують азот, збагачуючи ґрунт поживними речовинами. Злакові культури (наприклад, овес або ячмінь) сприяють аерації ґрунту та збільшують вміст органічної речовини, тим часом хрестоцвіті з довгим стрижневим коренем — наприклад, редька олійна — допомагають розпушувати глинисті ґрунти.

Для садівників-аматорів вирощування озимих сидератів — це не лише захист від ерозії, пригнічення бур’янів і покращення якості ґрунту. Навесні, коли настане час висаджувати овочі, залишки рослинної маси можна буде використати як мульчу: вона перешкоджатиме росту бур’янів, утримуватиме вологу в ґрунті та слугуватиме добривом тривалої дії.

4 популярні озимі сидеральні культури

Якщо ви хочете поекспериментувати із сидератами, Лонг радить звернути увагу на ці рослини, оскільки їх досить легко прибрати з ділянки після завершення сезону.

Овес

Овес — той самий, з якого можна приготувати ситний сніданок, — є одним із найпопулярніших злаків для використання як озимий або весняний сидерат. Вам потрібно буде приміряти посів на кінець літа або осінь, щоб рослини загинули від зимових холодів до того, як вони посіять насіння.

Озимий горох

Бобові культури, такі як горох, є популярними зимовими покривними культурами завдяки своїй здатності фіксувати азот. Озимий горох, польовий горох або австрійський озимий горох цінуються за швидке зростання та боротьбу з ущільненням ґрунту, а також за додавання поживних речовин до ґрунту, коли використовуються як близько 30% суміші покривних культур.

Лонг зазначає, що горох і овес часто садять разом у сумішах покривних культур.

Конюшина багряна

Лонг рекомендує багаторічну конюшину багряну як легшу в вирощуванні зимову покривну культуру для підвищення азоту. Її можна сіяти навесні, наприкінці літа або на початку осені.

Під час весняної посадки з’являться яскраві червоні квіти конюшини багряної…перед знищенням.

Конюшина лучна (червона)

Конюшина лучна — це ще одна озима сидеральна культура, що фіксує азот і яку легко знищити після завершення вегетації. Вона невибаглива у вирощуванні, тіньовитривала, а також приносить іншу користь: запобігає ерозії ґрунту, покращує його якість і пригнічує ріст бур’янів.

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