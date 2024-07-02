Чому необов’язково чекати на достигання томатів на гілці: розповідає садівник

Якщо у вас в саду з'явились шкідники, що обожнюють ласувати томатами, можете не чекати їх повного дозрівання і зібрати врожай трохи раніше.

Збирати врожай помідорів — це мистецтво, що поєднує час, температуру, зрілість, щоб отримати повністю стиглі ароматні плоди.

На сторінці epicgardening вийшло нове відео про те, що не обов’язково чекати, поки помідори достигнуть на гілці. Якщо у вас виникли проблеми зі шкідниками, які їдять ваш врожай, спробуйте збирати його, коли він дозрів приблизно на 50%.

Зрілі зелені помідори – це ті, які досягли повного розміру, але ще не почали змінювати колір.

Збирання врожаю на цьому етапі зазвичай проводиться, коли вам потрібно стимулювати дозрівання виноградної лози, наприклад, коли передбачаються заморозки або коли маєте справу з "упертими" плодами, які, здається, не дозріють на рослині.

Це називається стадією розриву — на цьому етапі смак майже збережено, але томати пролежать на кухні набагато довше, оскільки були зібрані трохи раніше. На цьому етапі шкідники ще не будуть так ласувати вашими надбаннями, тому ви збережете більше помідорів.

Процес від зрілого зеленого до повного дозрівання може тривати від кількох днів до тижня, залежно від погоди. Протягом цього часу уважно стежте за помідорами, щоб переконатися, що ви зібрали їх в ідеальний час.

Зірвані помідори можна розміщувати в один шар на полицях або в неглибоких контейнерах і ящиках. Зелені помідори слід зберігати при температурі 13-21°C. Стиглі помідори можна зберігати при трохи прохолодніших температурах. Перед зберіганням у такий спосіб видаліть стебла та листя. Переконайтеся, що місце для зберігання знаходиться якомога далі від прямих сонячних променів і воно не надто вологе. Від надмірної вологості помідори можуть загнивати. Ідеальними приміщеннями для зберігання є гаражі, підвали, під’їзди або комори.

Порада від садівника: коли ви зберігаєте помідори, перевертайте їх догори дриґом, так вони збережуться ще довше.

Регулярний збір зелених помідорів — чудовий спосіб продовжувати насолоджуватися своїм урожаєм до осіннього сезону. Зазвичай саме на цій стадії збирають помідори для продуктових магазинів, потім томати заливають етиленом або поміщають у приміщення для прискорення дозрівання.

До речі, нещодавно ми писали про "Рослини-друзі: що посадити разом із томатами".

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