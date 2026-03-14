Чому не варто мити курку перед приготуванням

Для багатьох миття курки — майже автоматична дія. Більшість із нас бачили, як це робили батьки чи бабусі, коли діставали м’ясо з упаковки, промивали його під водою та лише потім починати готувати.

Однак зараз вважається, що така практика не робить м’ясо безпечнішим, а навпаки може збільшити ризик зараження бактеріями на кухні. Причина проста, вода не знищує мікроорганізми, зате легко розносить їх навколо, про це розповіло видання EatingWell.

Чому миття курки поширює бактерії

Сира курятина може містити бактерії, зокрема Salmonella та Campylobacter. Саме ці мікроорганізми часто спричиняють харчові отруєння. Лише бактерія Campylobacter пов’язана приблизно з мільйоном випадків харчових інфекцій щороку у світі.

Коли курку промивають під проточною водою, струмінь розбризкує краплі, які містять бактерії. Мікроорганізми можуть розлітатися на відстань до одного метра від раковини. У результаті вони потрапляють на кухонну раковину, стільницю, посуд, губки, інші продукти та навіть одяг або руки.

Інакше кажучи, намагаючись «очистити» курку, можна випадково забруднити значну частину кухні.

Що робити замість миття

Якщо вас бентежить рідина, яка іноді залишається в упаковці з куркою, є просте рішення — акуратно промокнути м’ясо паперовим рушником. Це допоможе:

прибрати зайву вологу

зробити поверхню сухішою

отримати рум’янішу скоринку під час приготування

Якщо після цього ви відчуваєте неприємний запах, м’ясо, ймовірно, вже зіпсоване, тож його краще не використовувати.

Правильна температура

Головне, що дійсно знищує бактерії, — висока температура під час приготування. Для курки безпечна внутрішня температура становить 74°C. Саме за такого нагрівання гинуть небезпечні мікроорганізми. Безпечні температури для інших продуктів:

курка — 74°C

риба та морепродукти — 63°C

яловичина та свинина — 63°C

фарш — 71°C

Тому миття м’яса не має сенсу, якщо воно буде правильно приготоване.

Як правильно поводитися із сирим м’ясом

Щоб зменшити ризик зараження бактеріями на кухні, важливо дотримуватися кількох простих правил.

Мийте руки. Після контакту з сирою куркою обов’язково мийте руки з милом не менше 20 секунд. Деякі кухарі використовують простий лайфгак, одна рука залишається «чистою», а інша працює з м’ясом. Це допомагає не забруднювати спеції, посуд або холодильник.

Дезінфікуйте поверхні. Після приготування потрібно вимити обробну дошку, ножі, раковину та кухонні поверхні. Не забудьте також замінити чи добре вимити губку для миття посуду.

Використовуйте рукавички. Якщо ви не хочете торкатися сирого м’яса чи прагнете максимальної гігієни, можна використовувати одноразові кухонні рукавички.

Миття сирої курки — одна з тих кухонних звичок, яка здається правильною, але насправді може нашкодити. Вода не знищує бактерії, зате легко поширює їх по кухні. Набагато безпечніше не мити курку перед приготуванням, за потреби промокнути її паперовим рушником, готувати м’ясо до правильної температури та ретельно мити руки та кухонні поверхні.