Чому не варто сушити мокре взуття на батареї та як це робити правильно

Чому не варто сушити мокре взуття на батареї / © Credits

Осінь, зима та початок весни — це сезон калюж, снігу та сирих доріг. І майже кожен хоча б раз ставив мокре взуття ближче до батареї чи обігрівача з думкою: «Швидше висохне — швидше вдягну».

Видання Martha Stewart розповіло, що це одна з найнебезпечніших «домашніх лайфгак- звичок. Вона може призвести до пожежі, перевантаження опалювальних приладів і безповоротного псування взуття.

Ризик пожежі

На перший погляд, мокре взуття здається безпечним, адже воно вологе. Але саме поєднання високої температури, синтетичних матеріалів і обмеженої вентиляції робить ситуацію небезпечною.

Більшість сучасного взуття містить синтетичні тканини, клеї та утеплювачі, які можуть займатися чи плавитися за високих температур.

Додаткову загрозу створює вода, бо волога може спричинити коротке замикання, особливо якщо взуття контактує з електричним обігрівачем. А переносні обігрівачі взагалі не призначені для контакту з будь-якими предметами, тим більше — мокрими.

Навантаження на опалювальну систему

Навіть якщо пожежі не станеться, батарея чи тепловий насос можуть постраждати. Опалювальні прилади потребують вільної циркуляції повітря. Коли ви накриваєте їх взуттям, система змушена працювати інтенсивніше та довше. У результаті:

вищі рахунки за електроенергію

швидше зношування обладнання

ризик дорогого ремонту

Один зимовий сезон неправильного використання може скоротити термін служби системи опалення на кілька років.

Що відбувається з вашим взуттям

Навіть якщо думка про пожежу вас не лякає, ось аргумент, який точно подіє — взуття від цього страждає майже завжди. Більшість підошов кріпляться за допомогою клею. Під дією високої температури він розм’якшується та підошва може просто відклеїтися. Особливо вразливі натуральні матеріали:

шкіра

нубук

замша

корок

Різке сушіння викликає тріщини, деформацію та втрату еластичності та пара, яка могла служити роками, швидко стає непридатною.

Як сушити взуття

Добра новина — безпечних способів сушіння достатньо та вони не потребують складних гаджетів.

Відстань — ваш союзник. Поставте взуття за кілька метрів від батареї на металеву решітку чи сітчасту полицю. Так тепло циркулюватиме без прямого контакту.

Газета чи паперові рушники. Для дуже мокрого взуття зніміть устілки та шнурівки, наповніть черевики сухим папером і міняйте його кожні кілька годин. Це допоможе ввібрати вологу зсередини.

Дайте час. Фахівці радять не взувати мокре взуття щонайменше 24 години. Це не лише висушує матеріал, а й зменшує ризик появи бактерій та запаху.

Спеціальні сушарки. Якщо мокре взуття — частина вашої щоденної реальності, варто інвестувати у сушарку для взуття. Вона використовує низьку контрольовану температуру та правильний повітряний потік, без ризиків для дому та пари черевиків.

Сушіння взуття на батареї здається дрібницею, але насправді це вважається потенційно небезпечною звичкою. Вона шкодить одразу трьом речам: вашій безпеці, дому та гардеробу.

Трохи терпіння, правильна відстань і прості альтернативи та ваші улюблені черевики переживуть не одну зиму, а дім залишиться у безпеці.