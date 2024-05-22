Чому не завжди працює вкорінення рослин: поради садівника

Якщо ви розмножуєте рослини живцюванням, ви майже напевно ставили собі запитання: чому деякі з них гинуть? Вони можуть гнити (знизу вгору) або висихати (зверху вниз), але справжню причину цього визначити складно.

Живцювання – один з найрозповсюдженіших методів розмноження рослин. Багато професійних садівників зізнаються, що це їх найулюбленіший метод. У своєму відео автор каналу Fraser Valley Rose Farm розповідає про проблеми з якими можна стикнутись при живцюванні.

Автор поділив всі невдачі на три основні категорії:

Неправильний вибір рослини або неправильна стадія зростання. Все зводиться до самої рослини і її якості.

Техніка. Як саме ви робите надріз.

Середовище вирощування.

Всі ці три аспекти надзвичайно і рівноцінно важливі, адже будуть вирішувати, чи засохне ваша рослина, чи загниє, чи буде вона успішно вкорінюватись і потім її можна буде зрізати.

Отже, основні причини, чому щось іде не так:

Не та рослина

Якщо ваш черенок достатньо пухкий, твердий та зелений, з можливими бутонами – це означає, що він добре тримає вологу. Але якщо нижче по стеблу, майже біля землі, є гниль чи сухість, і рослина вже потроху починає темніти, це означає, що незабаром, воно вб’є рослину. Тож відрізати її треба так, аби потемніння зовсім не було на стеблі.

Інша ж справа, коли стебло зелене, пухке і навіть у самого його коріння є листочки, а почорніння йде зверху. У цьому випадку, як каже автор, є надія на те, що коріння продовжує добре розвиватись.

Чому рослина почала темніти зверху? Скоріш за все, їй просто не вистачило вологи. І вона набиралась нею до певної секції свого листкового розростання. У першому ж випадку, коли почорніння йде з кореня, скоріш за все, вологи було дуже багато, а от сонця мало, також рослина могла рости у невідповідних для себе температурних умовах. Автор каже, що у цій справі слухатись лише порад книжок просто не має сенсу, адже ви самі маєте пробувати та розуміти де і як краще росте рослина.

Рослини / Фото: Credits

Важливо розуміти, якщо ваша рослина померла, то це скоріш за все, через неправильний баланс води та сонця. Можна або перелити, або недолити, і просто засушити рослину. Це станеться, якщо у рослини ще немає гарного та сильного коріння.

Ваш вибір може пасти на живці складного сорту, або ж ви обираєте не той спосіб вкорінення, якій підходить саме цій, конкретній рослині. Тут вам допоможе лиш метод проб та помилок. На жаль! Однозначно сказати чи підійде конкретний метод той, чи іншій троянді, чи гортензії, наприклад, 100% неможливо.

Багато чого залежить від ґрунту, його якості, щільності, та добрив, що ви використовуєте. Найкраще, що можна зробити, це посадити рослину одночасно у різні ґрунтові варіації та власноруч перевірити, де вона добре піде у ріст.

Найпростіше працювати з напівлистяними живцями, адже це метод максимально адаптований до різного виду ґрунтів, та навколишнього середовища. Чим міцніша рослина та частина рослини, з якої ви берете живець, тим більша ймовірність успіху.

Техніка

Існує надзвичайно багато технік і на кожну в інтернеті можна знайти багато відео.

Незалежно від цього, вам потрібна чиста, та дуже гостра пара секаторів. Чиста, аби не занести жодних бактерій та грибків на свіжий зріз, а гостра аби не розчавити нижню частину стебла, що значно зменшить ваш шанс на успіх. Можна використати лізол, адже це недорогий та дієвий засіб для очищення, що не пошкодить рослину.

Переконайтеся, що ви робите зріз трохи нижче черешка листочка. Не ріжте максимально близько, аби не пошкодити черенок, який потім дасть нове життя. Навіть неправильні 5 мм можуть зіграти важливу роль.

Можна використати фітогормони, а саме гормон вкорінення. Багато садівників не використовують їх, хтось намагається замінити, але автор каже, що цей гормон дуже допомагає і побічної дії від його використання на своїх рослинах він не помітив. Хоча, замість нього можна використати: мед, корицю, шкірку банана, яблучний оцет, та інш. Але ви маєте розуміти, що в цьому випадку треба точно знати, яке саме підгодовування підійде вашій рослині.

Середовище вирощування

Тут ви маєте звернути увагу на контроль світла, температури, вологість повітря, та окремо вологість ґрунту. Все це дуже різниться залежно від того, на якому етапі знаходяться ваші живці. Якщо ви берете щось, що активно росте, м’яку деревину або верхівку, як правило, вищі температури, вищий рівень освітленості, вища вологість ґрунту, більша вологість повітря, допоможуть їй швидше укорінитися і дорости до наступного етапу.

Менше слухайте поради від великих садівничих організацій і пробуйте все робити самі. Експериментуйте. Адже основна ідея великої компанії – не навчити вас робити все правильно самотужки, а щось десь недоговорити, аби наступного разу ви прийшли до неї за новим саджанцем.

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