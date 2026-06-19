Це не випадковість: чому собака спить на спині догори лапами

Чому пес спить на спині догори лапами / © Associated Press

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Собаки сплять у найрізноманітніших позах, наприклад, згорнувшись клубочком, напівзвісивши лапи з дивана чи взагалі у вигляді «розкиданої зірки» посеред підлоги. Але одна з наймиліших і найзагадковіших поз — коли пес перевертається на спину та підставляє світові живіт і лапи, про це розповіло видання Daily Paws.

І хоча перша очевидна відповідь звучить як «бо можуть», ветеринар Тревіс МакДермотт пояснює, що за цим стоїть ціла система сигналів і потреб організму.

Спосіб охолодитися

Найчастіша причина «перевернутого сну» — терморегуляція. Коли собаці спекотно, вона інстинктивно шукає спосіб охолодити тіло. Собаки скидають тепло через лапи, а сон на спині дозволяє максимально відкрити ці зони та «віддати» зайве тепло. Саме у подушечках лап розташована більшість потових залоз у собак, на відміну від людей, вони не розподілені по всьому тілу.

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До речі, той самий «кукурудзяно-чипсовий» запах лап — це природний наслідок роботи цих залоз і зазвичай є нормою, якщо шкіра здорова.

Додатково допомагає й анатомія, адже живіт у собак має тоншу шерсть, тому через нього легше «впіймати» прохолоду повітря. А якщо пес ще й часто дихає з висунутим язиком — це теж нормально, так собаки регулюють температуру тіла.

Відчуття повної безпеки

Сон на спині — максимально вразлива поза. У дикій природі жоден хижак не підставляє так живіт без причини. Тому, коли собака так засинає поруч із вами на дивані чи в ліжку, це дуже промовистий жест довіри. Це сигнал, що тварина не відчуває загрози та повністю розслаблена у своєму середовищі.

Цю позу навіть вважають своєрідним «заспокійливим сигналом», адже вона використовується як у домашніх, так і у диких собак, щоб показати, що вони не становлять загрози.

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Втім, є важливий нюанс, адже це не завжди запрошення до дотиків. Не всі собаки люблять, коли їм торкаються живота, навіть якщо вони мають максимально розслаблений вигляд.

Просто зручно

Іноді все набагато простіше, ніж здається. Сон на спині може бути банально комфортним. Собаки сплять дуже багато, наприклад, дорослі — приблизно 11 годин на добу, а цуценята можуть «проводити у сні» до 18 годин щодня. І у такому режимі навіть найзручніша поза іноді починає здаватися тісною чи одноманітною. Тому перевертання на спину — це ще й спосіб розслабити м’язи та змінити положення тіла.

Сон собаки на спині — це маленький «код доступу» до її стану. Він може означати спеку, абсолютну довіру чи просто комфорт. І хоча така поза має кумедний вигляд, вона завжди вказує, що собака почувається достатньо добре, щоб бути максимально вразливою.

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