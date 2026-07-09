Чому полуниця не плодоносить і як це швидко виправити: поради експерта з садівництва

Полуниця / © Associated Press

Реклама

Якщо ви помітили, що ваша полуниця не плодоносить, це означає, що ви, мабуть, припускаєтеся певних помилок під час догляду за нею.

Але гарні новини полягають в тому, що всі ці недоліки легко виправити. The Spruce називає кілька поширених причин, про які варто звернути увагу, а також способи їх усунення.

Тоні О’Ніл — експерт із садівництва, назвав 6 причин, які заважають вам насолодитися смачними ягодами.

Реклама

Занадто стара

Полуниця є багаторічною рослиною, що означає, що вона цвіте рік за роком, але це не означає, що вона буде плодоносити протягом усього свого життя.

За словами Тоні, однією з найпоширеніших причин, чому рослина не плодоносить, є її вік.

Полуниця найбільш урожайна на другий і третій роки, і після цього плодоношення дуже швидко припиняється, пояснює він. Замінюйте її кожні три роки та розмножуйте свої кущики наприкінці літа, щоб мати готові заміни наступної весни.

Занадто молода

З іншого боку, ви також можете не побачити врожайності надто молодих рослин полуниці. Полуниця проводить свій перший рік, спрямовуючи енергію на створення міцних коренів, а не на вирощування плодів.

Реклама

Якщо ваші квіти все-таки зацвітуть протягом першого року, відщипування квіток біля їх основи пальцями або секатором може сприяти більшим плодам на 2-му та 3-му роках.

Пошкодження від морозу

Хоча багато сортів найкраще почуваються, якщо їх висадити до останніх заморозків, рослини полуниці гарно ростуть на сонячному світлі та від помірної до високої температури в діапазоні 15-27 градусів.

Холодніша погода та мороз під час фази цвітіння можуть призвести до того, що сезон не буде плодоносним.

Спочатку квіти полуниці все ще будуть мати гарний вигляд, але якщо ви подивитеся на центр після холодної ночі, крихітний ембріональний плід всередині стане чорним, каже О’Ніл. Це шкода від морозу, і з цієї квітки не буде полуниці.

Реклама

Хоча ви нічого не можете зробити для відновлення після пошкодження морозом, ви можете запобігти проблемі, накриваючи свої квітучі рослини полуниці вночі, коли очікується, що температура опуститься нижче 2-3 градусів.

Рівень сонячного світла

Як сонячні рослини, полуниця потребує 6-12 годин прямого сонячного світла на день. Рослини в тінистих місцях, заблокованих іншим листям, або в горщиках і контейнерах без сонця можуть важко фотосинтезувати.

Обов’язково обріжте рослини-супутники, які можуть блокувати сонячне світло вашої полуниці. Переміщуйте або регулярно повертайте горщики з полуницею, щоб отримати рівномірний розподіл світла, і розмножуйте майбутні паростки в місцях, де багато сонця, для більш успішних сезонів.

Рівень азоту

Полуниця добре сприймає добрива, але важливо використовувати правильний вид. Більшість стандартних сумішей мають високий вміст азоту, що сприяє росту листя замість плодів.

Реклама

Що насправді потрібно полуниці, коли починають формуватися квіткові бруньки, так це калій, ділиться О’Ніл. Найпростіший спосіб додати це — підгодівля для помідорів, яка працює дуже добре, оскільки розроблена для виробництва плодів на етапі цвітіння.

Він рекомендує починати з універсальних добрив на ранніх стадіях вашої рослини, а потім перейти на суміш для помідорів, коли ви почнете бачити перші бутони квітів.

Надмірне (або недостатнє) поливання

Щоб отримати найкращі плоди, рослинам полуниці потрібен постійно вологий, добре дренований ґрунт.

Недостатнє поливання природно призведе до зневоднення рослин; у теплу погоду контейнери та горщики можуть вимагати щоденних перевірок і поливання. Використання мульчі також може допомогти ґрунту зберегти вологість протягом літа.

Реклама

Однак полуниця також чутлива до кореневої гнилі, тому уникайте перезволоження ґрунту. Використовуйте дренажну суміш, щоб зберегти рослини достатньо здоровими для вирощування плодів.

Новини партнерів