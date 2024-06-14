Чому потрібно зрізати зів'ялі квіти, як це правильно робити і які рослини цього не люблять

Видалення квітів, які вже зав'яли – важлива робота, яка може мати велике значення для здоров'я рослин та подальших цвітінь.

Чи дає обрізання зів'ялих квітів більш пишне цвітіння — у багатьох випадках так. Більшість однорічних та багатьох багаторічних рослин продовжуватимуть цвісти протягом усього вегетаційного періоду, якщо їх регулярно обрізати.

Але це не єдиний аргумент на користь обрізки, це важливо як для підтримки зовнішнього вигляду рослини, так і для поліпшення її загальної продуктивності. Ось повний посібник з обрізування від Gardening Know How.

Які квіти потрібно обрізати

Дельфініум / Фото: Credits

У більшості випадків потрібно видаляти квіти, які почали старіти і більше не виглядають привабливо.

Іноді садівникам може знадобитися видалити пошкоджені квіти або бутони. Хоча деяким рослинам достатньо лише зрізати самі верхівки, щоб зберегти акуратний і охайний вигляд.

Обрізування покращує зовнішній вигляд

Гліцинія / Фото: Credits

Після піку цвітіння у більшості квітів пелюстки опадають та засихають. Це набагато менш естетично, ніж свіжі здорові квіти. Видалення квітів, що зав'яли, змушує рослини мати менш неохайний і втомлений вигляд, а також запобігає падінню пелюсток на землю і утворення зайвого сміття.

Обрізання допомагає запобігти хворобам

Розкладання рослинних речовин, чи то на рослині, чи в землі під ним, створює ідеальне середовище для грибкових та бактеріальних проблем. Прибирання зів'ялих квітів до того, як вони почнуть розкладатися, допоможе зберегти здоров'я вашої рослини.

Стимулює нове цвітіння

Коли квіти скидають пелюстки та починають формувати насіннєві головки, енергія концентрується на розвитку насіння, а не квітів. Однак регулярне обрізання спрямовує енергію у квіти. Це призводить до утворення більш здорових рослин, більшої кількості квітів та подовження вегетаційного періоду.

Контроль самосіву

Навіть якщо ви любите свої квіти, багато хто з вас не хоче, щоб вони поширювалися по всьому саду та двору. Під час обрізання рослин квіти видаляються до того, як у них з'явиться можливість виробити та поширити насіння. Цей прийом особливо важливий для боротьби з рослинами, відомими своєю здатністю до самосіву.

Коли слід обрізати квіти

Обрізка / Фото: Credits

Візьміть за звичку робити обрізання рано та часто. Якщо ви проводите за цим заняттям хоча б короткий час у саду щодня, ваше завдання стане набагато простішим.

Починайте рано, приблизно наприкінці весни, поки є лише кілька рослин із зів'ялими квітками. Повторюйте процедуру кожні пару днів, і з кожним разом клопоту з видалення квітів буде менше. Однак, якщо ви вирішите зачекати до пізнішого сезону, наприклад, до початку осені, завдання з обрізання квітів може виявитися непосильним.

Як зрізати квіти

Методи обрізання можуть відрізнятися залежно від типу рослини. Розповідаємо про найпоширеніші та ефективніші.

Відщипування

Багато видів можна відщипнути. Коли садівники відщипують квіти, вони можуть швидко та ефективно видалити рослинні рештки пальцями. Цей метод добре працює на рослинах з тонкими стеблами та м'яким листям.

Коли рослини перестають цвісти, відщипніть або відріжте стебло квітки нижче зав'ялої квітки і трохи вище першого набору повного, здорового листя. Повторіть те саме з усіма мертвими квітами на рослині.

Якщо ви відщипує рослини, завжди слід одягати якісні садові рукавички, щоб захистити руки від саден і обмежити потенційну дію токсичних рослин.

Обрізка

Фуксія / Фото: Credits

Для обрізки рослин можна використовувати секатори або ножиці. Вони ідеально підходять для великих кольорів, наприклад, деревних багаторічних рослин або чагарників.

Вибирайте гострі інструменти, за допомогою яких можна робити чисті зрізи, не розчавлюючи та не пошкоджуючи стебла рослини. Щоб рослини виглядали якнайкраще, кожен зріз слід робити до найближчого набору здорового листя.

У той час як квіти, що виросли на високих стеблах, можна видаляти окремо, ті, які маленькі або зібрані в гроно, зрізати може бути складно або стомлюючим. У цих випадках найкращим рішенням може бути обрізання рослини. Для цього можна видалити приблизно одну третину рослини до того, як зів'ялі квіти почнуть давати насіння.

Перш ніж зрізати верхівку рослини, завжди уважно перевіряйте, щоб переконатися, що серед квітів, що зів'яли, не ховаються квіткові бутони. Якщо ви виявите нові бутони, зріжте стебло прямо над ними.

Чи варто зрізати всі квіти

Шавлія неморозна / Фото: Credits

Результати обрізки рослини варіюватимуться від одного виду до іншого. Щоб краще визначити, чи слід видаляти квіти рослини, важливо розуміти цикл її зростання. Однорічні квіти — це квіти, які ростуть, цвітуть і дають насіння протягом одного сезону. Оскільки розмноження необхідне виживання однорічних видів, більшість їх позитивно відреагують на обрізку.

Багаторічні рослини реагують на обрізання по-різному від виду на вигляд. Найкраще працюють ті, які, як відомо, цвітуть неодноразово.

Квіти, які вимагають обрізання

Кровоточиве серце / Фото: Credits

Багато однорічних квітів вимагають обрізки суцвіть, щоб стимулювати утворення нових бутонів. Найбільше люблять обрізання однорічні рослини, які можна обрізати, і вони знову продовжують цвісти протягом усього вегетаційного періоду.

Деякі види багаторічних рослин також можуть добре реагувати на обрізання, яке сприятиме додатковому цвітінню після основного періоду цвітіння рослини.

Ось список найпопулярніших рослин, які люблять обрізки.

Кровоточиве серце

Флокс

Дельфініум

Люпин

Шавлія

Сальвія

Вероніка

Махрова ромашка

Деревій

Ехінацея

Астильба

Кореопсі з

Квіти, які не потрібно обрізати

Наперстянка / Фото: Credits

Хоча неправильне обрізання не завдасть шкоди більшості рослин, воно може негативно вплинути на їхнє цвітіння. Наприклад, багато видів квітучих чагарників найкраще почуваються, коли в'ялим квітам дозволяють залишатися протягом усієї зими.

Те саме можна сказати і про деякі види пізноквітучих багаторічників. Інші рослини, такі як недоторки та петунії, самоочищаються і природним чином скидають зів'ялі квітки.

Ось список рослин, які не люблять обрізання.

Мальва

Наперстянка

Лобелія

Незабудка

Недоторка

Петунії

Немає нічого приємнішого для садівника, ніж спостерігати, як сад наповнюється прекрасними квітами, і, якщо ви виконуєте роботу з обрізання рослин протягом усього сезону, природа благословить вас другою хвилею цвітіння, щоб ви могли насолоджуватися ще більше.

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