Кухонні рушники / © Credits

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Фахівці з догляду за речами стверджують, що прати кухонні рушники разом з одягом — погана ідея.

The Spruce пояснює чому, а також розповідає, що вони радять робити натомість.

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Чи можна прати кухонні рушники разом з одягом

Загалом не рекомендується прати сильно забруднені кухонні рушники — особливо ті, що мають плями від їжі чи жиру — разом зі звичайним одягом. В ідеалі все це навіть не повинно лежати в одному кошику для білизни, оскільки плями від жиру чи залишків їжі можуть перенестися на одяг ще до початку прання.

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Найбільшому ризику піддаються світлі тканини. Експерти радять зберігати брудні кухонні рушники окремо — це гарантує, що і вони, й одяг будуть випрані належним чином.

Також треба тримати кухонні рушники окремо від банних.

Чи можна прати брудні серветки з мікрофібри разом з одягом

Експерти також радять прати серветки з мікрофібри окремо від звичайного одягу. Є кілька причин, чому їх не варто змішувати.

Мікрофібра притягує ворс, пил і волосся, які можуть осісти на інших тканинах. Фахівці не радять прати мікрофібру разом із речами, схильними до утворення ворсу (линяють), щоб зберегти ефективність серветок під час прибирання.

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Ще одна причина прати їх окремо полягає в тому, що брудна мікрофібра — так само як кухонні чи махрові рушники — може перенести бруд і жир на ваш одяг.

Як найкраще прати кухонні рушники

Щоб кухонні рушники залишалися чистими та свіжими, необхідно прати їх у гарячій воді температурою понад 60 °C. Використовувуйте якісний пральний засіб та обирайте звичайний або інтенсивний режим прання для ретельного очищення. Експерти також рекомендують уникати використання пом’якшувачів для білизни, оскільки вони можуть залишати наліт, який погіршує поглинальну здатність матеріалу.

Якщо на кухонних рушниках є стійкі жирні плями або залишки їжі, що в’їлися у тканину, обирайте інтенсивний режим, який передбачає активну механічну дію та збільшену тривалість прання.

Щоб досягти найкращого результату, завжди дотримуйтеся інструкцій на етикетці виробу.

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Для додаткової свіжості під час циклу полоскання можна додати засіб для глибокого очищення (кондиціонер-ополіскувач для видалення залишків мийних засобів). Це допомагає розщепити частинки, які спричиняють неприємний запах і застрягли глибоко у волокнах тканини.

Насамкінець кухонні рушники треба повністю висушити. Це можна зробити в сушильній машині (вибравши режим високої температури) або розвісивши їх на відкритому повітрі під прямими сонячними променями.

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