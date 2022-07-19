Чому рослини не можна поливати у спеку: рекомендації фахівців з догляду за садом

До нас знову повертається тепло. Найближчими днями будуть спекотними і в цій ситуації дуже важливо при догляді за садом, а особливо при поливі дотримуватися рекомендацій досвідчених садівників.

Рослини теж часто страждають від спеки, Еxpress публікує поради британських садових експертів з догляду за садом у спеку.

Марк Лейн, провідний та експерт із садівництва пояснив виданню, що полив рослин протягом дня — одна з найстрашніших помилок, яку може зробити будь-який садівник, особливо у спеку.

Полив: вранці краще, ніж увечері

За його словами, найкращий час для поливу — ранок, коли температура на вулиці нижча, між 5:00 і 9:00 ранку, то вода менше випаровуватиметься.

Марк попередив, що полив уночі може призвести до скупчення води на поверхні ґрунту, навколо коренів і на листі, що може призвести до зростання грибків, гниття, комах і навіть загибелі рослини. З цією думкою смоктано більшість садівників та садових експертів.

Догляд за рослинами у горщиках: несіть їх у тінь

Особливу увагу в спеку потрібно приділити рослинам у горщиках, тому що саме вони схильні до найбільшого ризику. Під час сильної спеки рослини в горщиках висихають першими, і вам потрібно захищати їх від сонця, інакше швидко загинуть.

Для початку ви повинні перемістити всі рослини, що знаходяться в горщиках та контейнерах, у затінене місце. Перемістивши рослини в тінь, ви врятуєте їх від максимального нагріву, коли сонце досягає максимуму опівдні.

Варто також переконатися, що ви вибрали правильні горщики для своїх рослин. Рослини у правильних горщиках залишаються вологими набагато довше? що може врятувати їх у спеку. У негерметичному теракотовому горщику вода набагато легше випаровується з ґрунту, через що рослина висихає і гине набагато раніше. Ви можете запечатати теракотовий горщик спеціальним герметиком або вибрати герметичний горщик.

Догляд за газоном: не варто бігти за шлангом

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Важлива і маловідома порада полягає в тому, що у спеку ви не повинні переливати газон.

Незважаючи на те, що дуже привабливо почати поливати газон у спекотну посушливу погоду, надмірний полив газону може принести більше шкоди, ніж користі під час сильної спеки, оскільки він може обпекти його.

Щоб ваш газон виглядав густим і зеленим, йому потрібний мінімальний полив — достатньо одного разу на тиждень, стрижка теж має скоротитися до одного разу на тиждень. Крім того, фахівці з садівництва радять відрегулювати леза на косарці з більш високим налаштуванням, щоб стебла трави забезпечували максимальне затінення ґрунту, що допоможе зберегти в ґрунті прохолоду та запобігти випару вологи.

Рудий лужок може змусити садівників бігти за своїм шлангом, проте експерти запевняють садівників, що не слід панікувати, якщо вони бачать, що їхній лужок стає жовтим у спекотний день. Якщо газон якісний і добре укоренився, він має повернутися до норми, коли температура впадає.

Фахівці вважають, що спроби зберегти газон зеленим у спеку та суху погоду можуть виявитися непотрібною тратою часу, зусиль та води.

Квіти та кущі: як зберегти вологу

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Британські експерти з садівництва найбільший ризик бачать у висиханні ґрунту, і ваша перша лінія захисту – шар мульчі навколо рослин, щоб допомогти ґрунту залишатися вологим після поливу. Відмінним і найдешевшим варіантом мульчі буде скошена суха трава з газону. Розкладіть її навколо кущів, квітів та на грядках.

Боротьба з бур'янами: зараз чи ніколи

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Літо — найкращий час для боротьби з бур'янами, і немає кращого часу, ніж спека, коли все інше відтаяно бореться за життя і його слід дати спокій, а бур'яни процвітають. Якщо не боротися із бур'янами зараз, ви заростете бур'янами раніше, ніж це помітите.

Найпростіший спосіб видалити їх вручну. Висмикуйте їх разом з корінням, бур'яни найлегше виривати, коли вони молоді і маленькі, так у них менше шансів поширити насіння. Вам, швидше за все, знадобиться мотика, щоб повністю вирвати бур'яни, що вкоренилися.

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