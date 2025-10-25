Чому садівники обожнюють теракотові горщики / © Associated Press

Видання Martha Stewart розповіло, що теракота — це найрозумніше, що ви можете подарувати своїм рослинам. На відміну від пластику чи металу, теракотові горщики «дихають». Природна глина має пористу структуру, завдяки якій повітря вільно циркулює навколо коренів. Така вентиляція запобігає застою вологи та гниттю коренів.

Це робить теракоту ідеальною для більшості кімнатних рослин і трав, від лаванди до розмарину. І хоч тканинні кашпо теж «дихають», вони швидше висихають. А теракота, навпаки, зберігає баланс вологи та повітря, що особливо важливо у спекотному кліматі.

Контроль вологи

Ще одна суперсила теракоти — вміння регулювати вологу у ґрунті. Це природний «фільтр», який допомагає уникнути перезволоження, грибкових хвороб і цвілі. Теракотові горщики ідеальні для рослин, які не люблять надмірної вологи, таких як чебрець, орегано, лаванда чи розмарин.

Якщо ви помітили, що ґрунт у вашому горщику часто залишається надто вологим, спробуйте замінити пластикову ємність на теракотову. Різниця буде відчутною вже за кілька днів.

Захист від температурних перепадів

Хоч теракота може тріснути за мінусової температури, у звичайних умовах вона чудово ізолює рослини від спеки чи холоду. Глина повільно нагрівається та поступово віддає тепло, тому коріння не перегрівається навіть на сонці. А взимку, якщо ви тримаєте горщики на балконі чи у дворі, просто перенесіть їх у тепліше місце чи оберніть мішковиною, тоді рослини комфортно переживуть холод.

Стиль, який ніколи не виходить із моди

Є щось особливе у цьому землистому кольорі та простій формі. Теракотові горщики додають простору природності, тепла та шарму, від мінімалістичного інтер’єру до сільського дворика. Вони чудово поєднуються з будь-якою палітрою, наприклад, сірою, зеленою, білою чи навіть чорної гами.

Стійкі та екологічні

Ще одна причина, чому садівники обирають теракоту, бо вона екологічна. Горщики виготовляють із природної глини без додавання хімії, тому вони повністю біорозкладні та не шкодять довкіллю. Вони важкі, стійкі на вітрі та з часом покриваються гарною патиною, тож стають тільки красивішими. Це не просто посудина для рослини, це предмет, який живе разом із нею, змінюється, старіє та набуває характеру.

На що звернути увагу

Ідеальних речей не буває. Теракотові горщики не люблять морозу, за температури нижче 0°C вони можуть тріснути. Також у теракоті швидше висихає ґрунт, тож варто частіше перевіряти вологість, особливо влітку. Якщо ваші рослини «спраглі», використовуйте спеціальну посудину, яку закопують у ґрунт для підтримання рівномірної вологості.

Теракотові горщики — це більше, ніж просто тренд. Це баланс між красою, функціональністю та екологічністю. Вони допомагають рослинам «дихати», мають шикарний вигляд у будь-якому просторі та служать роками.

І так, можливо, вони не витримають суворої зими. Але в обмін ви отримаєте щось набагато цінніше, наприклад, тепло, затишок і натуральність, якої так не вистачає у бетонних джунглях міста.