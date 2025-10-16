Чому собака, мов пилотяг, підбирає будь-що на вулиці / © Associated Press

Така поведінка знайома більшості власників собак і, як пояснює кінологиня Марина Бойко, «боротися» з нею потрібно не криками, а розумінням причин.

«Підбір з землі — це не погана звичка, а симптом» — каже експертка. І перш ніж намагатися «відучити», важливо зрозуміти, чому саме собака це робить. Адже від причини залежать ваші подальші дії.

Цікавість цуценя

Маленькі собаки поводяться так само як людські діти, усе хочеться понюхати, спробувати, роздивитися. Цуценята пізнають світ через рот. Їм цікаво все, що «погано лежить», від недоїдка до камінця.

Що робити:

не сваріть малюка, а замініть «знахідку» на щось дозволене, наприклад ласощі чи іграшку;

тренуйте команди «Фу» та «Не можна» у спокійному середовищі вдома, а не просто на вулиці;

заохочуйте увагу до себе — гра, похвала, частування.

Це допоможе собаці зрозуміти, що цікавіше дивитися на вас, а не шукати сміття.

Голод

Найбанальніша причина — тварина недоїдає, зазначає кінологиня. Якщо пес постійно підбирає їжу, це може свідчити, що йому бракує калорій чи поживних речовин.

Що варто перевірити:

чи достатня порція відповідно до ваги та активності собаки, зазвичай це вказано на упаковці корму;

чи правильно збалансований раціон, можливо, варто проконсультуватися з ветеринаром;

чи не пора додати вітаміни або мінеральні добавки.

Навіть невелике коригування харчування часто повністю змінює поведінку тварини.

Стресове підбирання

Так само як люди, собаки можуть реагувати на стрес через їжу. Буває, що пес підбирає все підряд не через голод, а через емоційний дискомфорт, наприклад страх, самотність, гучні звуки чи зміну середовища.

Що допоможе:

стабільний режим прогулянок і сну;

спокійний, передбачуваний контакт з господарем;

фізичні навантаження, наприклад, ігри, тренування, біг;

іноді консультація з поведінковим спеціалістом.

Пам’ятайте, що у таких випадках важливо працювати не з наслідком (підбиранням), а з причиною — емоційним станом собаки.

Просто звичка

Якщо собака довго «підбирала», навіть після усунення причин ця поведінка може залишитися як рефлекс. Тоді допоможе чітке тренування команди «Фу» чи «Кинь» з позитивним підкріпленням.

Практикуйте:

повідець, щоб контролювати ситуацію;

спочатку з «підсадними» об’єктами, наприклад, шматочок хліба, який лежить на землі;

за правильну реакцію — похвала та ласощі.

Послідовність і терпіння — ваші головні інструменти.

Собака не робить це «на зло» — вона просто поводиться природно у своїх обставинах. Ваше завдання — створити умови, у яких підбирати буде нецікаво, непотрібно та непродуктивно. Підбір — це не проблема, якщо ви працюєте не з поведінкою, а з її причинами.