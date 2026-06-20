Чому собака важко дихає: тривожні сигнали, які не можна ігнорувати

Чому собака важко дихає / © Associated Press

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Власники собак добре знають цей звук: язик назовні, пришвидшене дихання та характерне пихкання після гри чи прогулянки. Однак якщо пес починає важко дихати без очевидної причини, це може бути не просто реакцією на спеку. Видання The Washington Post з’ясувало, чому собаки часто задихаються, які захворювання можуть стояти за цим симптомом і коли треба негайно звертатися до лікаря.

На відміну від людей, собаки майже не пітніють через шкіру. Саме тому їхній організм використовує інший механізм охолодження — пришвидшене дихання. Коли собака дихає з відкритою пащею, повітря швидко проходить через язик і слизові оболонки та допомагає відводити зайве тепло від організму.

У більшості випадків це абсолютно природний процес. Але іноді надмірна задишка може свідчити про перегрівання, біль, тривожність або навіть серйозні захворювання.

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Коли важке дихання є нормою

Спека та фізична активність — найчастіші причини. Якщо надворі тепло чи собака щойно повернувся з прогулянки, пришвидшене дихання допомагає організму регулювати температуру тіла. У таких випадках варто одразу перевести тварину у прохолодне місце, забезпечити доступ до води та дати можливість відпочити.

Також не забувайте про важливе правило літа, а саме, ніколи не залишати собаку в автомобілі навіть у затінку чи з трохи прочиненими вікнами. Якщо температура повітря перевищує 21°C, салон машини може нагрітися до небезпечних показників менш ніж за пів години, а це становить пряму загрозу для життя тварини.

Особливо схильні до перегрівання:

цуценята

собаки із зайвою вагою

літні тварини

собаки з захворюваннями дихальної системи

брахіцефальні породи, наприклад, мопси, французькі та англійські бульдоги.

Коли задишка може бути симптомом хвороби

Якщо собака важко дихає незалежно від температури повітря чи фізичного навантаження, варто звернути увагу на можливі медичні причини.

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Захворювання дихальної системи

У собак середніх і великих порід у літньому віці нерідко розвивається синдром вікового паралічу гортані та полінейропатії (GOLPP). Через поступове ураження нервів тварина починає важко дихати, її гавкіт стає хриплим, можуть з’являтися проблеми з ковтанням і координацією рухів.

У дрібних порід, зокрема йоркширських тер’єрів, той-пуделів та померанців, поширеним віковим захворюванням є колапс трахеї. Він супроводжується не лише задишкою, а й характерним сухим кашлем, який часто нагадує гусячий крик.

Цікаво, що за пневмонії чи захворюваннях легень собаки зазвичай дихають швидше, але часто роблять це із закритою пащею.

Тривожність і стрес

Не завжди проблема пов’язана із фізичним здоров’ям. Під час стресу організм собаки виробляє гормони кортизол та адреналін, які пришвидшують серцебиття, викликають напруження м’язів і підвищують температуру тіла. Як наслідок, тварина починає важко дихати.

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Особливо часто це трапляється під час грози, поїздок, візитів до ветеринара чи після різких змін у звичному середовищі.

Біль

Біль також може бути причиною задишки. Літні собаки з артритом нерідко починають важко дихати навіть у стані спокою. Аналогічна реакція можлива за болей у животі, грудній клітці чи хребті, коли кожен вдих завдає дискомфорту.

Синдром Кушинга

Однією з найпоширеніших ендокринних причин задишки у старших собак є синдром Кушинга. Захворювання виникає через надлишкове вироблення гормону кортизолу. Найчастіше його причиною стає невелика пухлина гіпофіза чи новоутворення надниркових залоз. Окрім задишки, симптомами можуть бути:

постійне відчуття голоду

випадіння шерсті

посилена спрага

часте сечовипускання

збільшення живота

Хороша новина полягає у тому, що сучасна ветеринарія дозволяє контролювати захворювання за допомогою медикаментів, а к деяких випадках — хірургічного лікування чи променевої терапії.

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Побічна дія ліків

Деякі препарати також можуть провокувати надмірне важке дихання. Серед них:

стероїдні препарати

знеболювальні опіоїдної групи

ліки для лікування захворювань щитоподібної залози

У таких випадках ветеринар може скоригувати дозування чи підібрати альтернативне лікування.

Що робити, якщо собака частіше почав важко дихати

Якщо ви помітили, що задишка стала виникати частіше чи має незвичний вигляд, варто записатися на консультацію до ветеринара. Перед візитом бажано звернути увагу на такі симптоми, як:

підвищену спрагу

кашель

кульгавість

зміни апетиту

випадки нетримання сечі

слабкість або втрату активності

Рекомендується зняти відео епізоду задишки та взяти із собою список усіх ліків і добавок, які отримує тварина.

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Серед симптомів, які вимагають термінового звернення до ветеринарної клініки можна виділити:

втрата свідомості

неможливість стояти чи ходити

блювання

відмова від їжі

бліді чи синюшні ясна

У таких ситуаціях зволікати не можна.

У більшості випадків важке дихання у собак — природний спосіб охолодження організму. Проте якщо задишка виникає без очевидної причини, супроводжується іншими симптомами чи стає дедалі частішою, це може бути сигналом серйозних проблем зі здоров’ям.

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