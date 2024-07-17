Чому собаки їдять кал: ветеринари пояснили причини та як це зупинити

Кожен собачник, який хоч раз бачив: як його улюбленець знаходить кал у дворі й намагається його зʼїсти, без вагань присягнеться: що готовий на все: щоб це більше не повторювалось ніколи.

Це відбувається майже в уповільненій зйомці: ви бачите, як собака помічає кал, вона навіть дивляться на вас й ніби каже "так, я це зроблю", і перш ніж ви можете зупинити свого цуценя, воно кидається до фекалії та хапає їх ротом.

Власники собак, які стикалися ц цією проблемою, часто запитують, чи нормально це, яка від цього може бути шкода для улюбленця й як цьому запобігти.

Відповіді на всі ці питання WomansWorld отримав в ветеринарки Ребекки Грінштайн та Алекса Кроу - британський ветеринарного хірурга.

Деякі собаки, незалежно від того, наскільки добре ми їх годуємо, матимуть невід’ємний інтерес їсти кал: стверджує Ребекка. Аромат і смак, очевидно, приваблюють їх. Проковтування фекалій, також відоме як копрофагія, може спостерігатися при захворюваннях травлення, поведінкових проблемах, але також може бути нормальним, хоча і неприємним, явищем.

Є кілька причин, чому ваша собака може їсти кал, і спойлер - у більшості випадків хвилюватися не варто.

Основний інстинкт

Чому собаки їдять кал / Фото: Credits

Це може здатися очевидною відповіддю, але історія інстинкту собаки їсти кал цікава. У дослідженні, проведеному вченими Каліфорнійського університету, ця звичка виявилася вираженням адаптивної поведінки, успадкованої від предків вовків. Це було використано для захисту від паразитів, бо фекалії поранених або хворих членів зграї можуть осідати в лігві та навколо нього та становити широку небезпеку для здоров’я.

Вовки видаляли фекалії з місць відпочинку, де з часом ставало б більше інфекційних личинок кишкових паразитів, споживання було єдиним доступним методом їх позбутися, йдеться в дослідженні.

Собаки — падальщики за своєю природою, і така поведінка може походити від їхніх предків, коли їм доводилося дбати про себе в дикій природі, каже Алекс крос. Крім того, цуценята можуть імітувати поведінку своєї матері в перші тижні життя, оскільки собаки-матері природним чином очищають своє лігво, поїдаючи фекалії своїх цуценят, щоб зберегти гігієнічне середовище.

Доктор Грінштайн додає, що це нормальна поведінка для цуценят, які їдять фекалії, щоб встановити свій кишковий мікробіом.

Проблеми зі здоров'ям

Копрофагія може бути побічним ефектом серйозної проблеми з травленням. За словами доктора Кроу, проблеми з шлунково-кишковим трактом або недостатність підшлункової залози можуть призвести до поганого засвоєння поживних речовин, що спонукає собаку шукати інші джерела живлення. Доктор Грінштайн зазначає, що деякі препарати, такі як стероїди та протисудомні препарати, також можуть збільшити ймовірність поїдання калу. Важливо зазначити, каже вона, що абсолютно здорові собаки також роблять це.

Поведінкові мотиви

Чому собаки їдять кал / Фото: Credits

Окрім того, що цуценята копіюють поведінку своїх матерів, які керуються захисними інстинктами, вони також схильні просто досліджувати та гратися з усім, що для них цікаво пахне, включаючи кал.

Копрофагія часто пов’язана з тривалими періодами недостатньої стимуляції та доступу до фекалій, каже доктор Грінштайн. Це може бути поведінка, навчена іншими собаками в домі, і вона може самопідкріплюватися. Це також може виникати через тривогу розлуки та потребу в додатковій увазі.

Чи небезпечно собакам їсти кал

Існують ризики для здоров'я, які може становити копрофагія. Це може спричинити розлад шлунково-кишкового тракту, появу кишкових паразитів, передачу певних інфекційних захворювань і навіть призвести до вторинного проковтування токсинів або ліків, каже доктор Грінштайн. Це пояснюється тим, що фекалії можуть містити аскариди, анкілостоми та власоглави, які можуть заразити собаку при проковтуванні, пояснює доктор Кроу. Він додає, що ці паразити можуть спричинити значні проблеми зі здоров’ям, включаючи втрату ваги, діарею та анемію.

По-друге, такі бактерії, як кишкова паличка та сальмонела, переважають у фекаліях, каже доктор Кроу. Поїдання фекалій може призвести до шлунково-кишкових інфекцій. Крім того, деякі з цих бактерій можуть бути зоонозними, тобто вони можуть передаватися від собак до людей, становлячи ризик для власників домашніх тварин.

Як змусити собаку перестати їсти кал

Чому собаки їдять кал / Фото: Credits

Експерти кажуть, що оскільки це природна поведінка, найкраще терпіння та багатогранна стратегія. Доктор Грінштайн пропонує почати з постійного нагляду за їхніми прогулянками, під час яких, у випадку натрапляння на фекалії, необхідно негайно збирати кал і відволікти собаку, щоб обмежити її можливості. У випадках, викликаних нудьгою та тривогою, корисними є збагачення навколишнього середовища, збільшення фізичних вправ та ігор. Крім того, ви повинні використовувати позитивне стимулювання, щоб переконатися, що заклали основу базового навчання слухняності, щоб ваша собака добре зрозуміла основні команди, зокрема "дай" і "кинь".

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