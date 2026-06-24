Чому у будинку заводяться багатоніжки та як їх позбутися без використання хімії

Чому у будинку заводяться багатоніжки / © Credits

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Побачили у ванній істоту з рекордною кількістю лапок, яка рухається зі швидкістю світла, та ледь не впустили телефон від огиди. Ваші емоції зрозумілі, проте варто обійтись без капця. Видання Martha Stewart розповіло, чому ці створіння обирають наші оселі, яку неочевидну користь вони приносять і як їх акуратно.

Чому вони зʼявляються

Багатоніжки ніколи не приходять просто так. Якщо вони з’явилися, це ознака двох речей: у вас є волога та для них є харчі. Вони обожнюють вологість, прохолоду та темні куточки. Саме тому їх найчастіше бачать у ванних кімнатах, підвалах, комірках, на горищах або навколо цементних блоків під будинком. У цих крихітних щілинах за плінтусами чи під корою дерев, вони відкладають яйця.

Друга причина куди серйозніша. Багатоніжки — це хижаки, якщо ви їх бачите, у вас точно є інші комахи. Адже вони харчуються мурахами, тарганами та маленькими павуками. Якщо у вашому домі є ці дрібні комахи, багатоніжки залишаться з вами надовго, адже вони мають тут безлімітний шведський стіл.

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Методи боротьби

Діатомова земля (діатоміт). Розсипте цей натуральний порошок уздовж плінтусів і у кутах. Для комах це мікроскопічне лезо, яке пошкоджує їхній екзоскелет і зневоднює, але для людей та тварин воно абсолютно безпечне. Спрей з олією кедра. Багатоніжки терпіти не можуть цей аромат і активно його уникають, а як бонус, ваш дім матиме лісовий аромат. Липкі пастки. Розставте їх уздовж стін. Це допоможе зрозуміти масштаб «катастрофи» та відловити поодиноких особин без жодних токсинів.

Паралельно приберіть джерело привабливості. Завжди перевіряйте сантехніку. Виправте всі витоки води та висушіть вологі зони. Багато людей недооцінюють, наскільки сильно вологість приваблює комах.

Як попередити появу багатоніжок

Найкращий спосіб позбутися багатоніжок — зробити так, щоб їм у вас не було комфортно. Рекомендується навести лад не лише вдома, а й на подвір’ї чи прибудинковій території.

Знизьте рівень вологості. Використовуйте осушувач повітря у підвалах і сирих кімнатах.

Позбавте їх їжі. Оголосіть війну тарганам, молі та павукам. Немає їжі — немає хижаків.

Доглядайте за газоном. Стрижіть коротко траву та не заливайте її надто сильно під час поливу.

Приберіть сміття. Винесіть із ділянки гнилу деревину, старі пні та купи прілого листя.

Очистьте водостоки. Регулярно прибирайте бруд із ринв.

Підстрижіть кущі. Переконайтеся, що зелені насадження не торкаються безпосередньо стін будинку та не створюють «місток» для комах.

Боротьба з багатоніжками — це свідомий догляд власного простору, тож профілактика тут — найкращий метод. Якщо ці швидкі істоти вже стали вашими співмешканцями, просто усуньте те, що їх приваблює. А у складних випадках варто викликати професіоналів, щоб повернути омріяний домашній спокій.

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