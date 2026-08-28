Чому у гости коричневе листя: 4 причини проблеми та підказали, як швидко врятувати рослину

Гости / © ТСН

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Доглядати за гостами неважко. Але іноді на ваших рслинах може коричневіти листя. В таких випадках дуже важливо правильно розпізнати проблему, щоб надати рослині адекватну дорогу.

Як це зробити, розповідає GardeningKnowHow.

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Коричневі краї гости рідко пов’язані з однією причиною. Опік залишає інший слід, ніж листова нематода, і неправильне розпізнання цих слідів зазвичай означає лікування того, що ніколи не було проблемою.

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Гости багато терплять, тому вони опиняються в кутках, яких ніщо інше не хоче. Потім настає спекотний період, і краї стають паперовими та коричневими. Коричневе листя гости — одна з найпоширеніших скарг на рослину, яка в іншому мало просить.

Не кожен коричневий листок вказує на одну й ту саму проблему. Деякі з них пов’язані з погодою. Деякі є результатом поширених проблем гости, які тихо діють на верхівці або всередині тканини листка. Важливо те, де коричневий колір, а не скільки його там.

Сонячні опіки та спрага

Звичайною причиною є полуденне сонце. Листя гости має тонку кутикулу — створену для фільтрованого світла, а не для повного опромінення. Знебарвлені плями з’являються між жилками на стороні, зверненій до сонця, потім край хрустить. Коріння не може відновити воду так швидко, як листок її втрачає. Найгірше справляються з блакитнолистими видами, і цей восковий наліт не витримує спеки.

Спрага робить щось подібне, але більш рівномірне, коричневіючи просто по краю, а не там, куди потрапляє світло. Затінені грядки іноді висихають напрочуд швидко. Під дорослими деревами поверхневе коріння потрапляє туди першим. Хоста забирає те, що залишилося. Глибоке поливання один раз або двічі на тиждень перевершує щоденне обприскування, яке рідко досягає верхніх 2,5 см.

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Опік від солі та добрив

Рівномірна коричнева облямівка без плям та смуг між жилками зазвичай означає наявність солей. Занадто рясне внесення добрив є поширеною причиною. Собача сеча робить те саме в менших масштабах. Сіль для розморожування доріжки може розноситися всю зиму, і ніхто цього не помітить. Гости, вирощені в контейнерах, швидше за все виявляють опіки від добрив, тому що солям нікуди подітися.

Допомагає вилуговування ґрунту. Повільно пропускайте звичайну воду через кореневу зону. Повторюйте кілька разів протягом тижня або двох — і солі пройдуть повз коріння. З контейнерами простіше — поливайте, доки вода не вийде з отворів, а потім вилийте воду з тарілочки. Половина зазначеної норми добрива повільного вивільнення покриває витрати гости.

Листові нематоди

Коричневі смуги, що проходять вздовж між жилками, краї настільки гострі, що видаються підрівняними — це листові нематоди (Aphelenchoides fragariae). Круглі черви живляться всередині листка. Вони не можуть перетнути жилку, тому пошкодження залишаються вузькими смугами, які розширюються з плином сезону. Симптоми, зазвичай, виявляються в середині-кінці літа. Кущ, який мав нормальний вигляд в червні, може стати обшарпаним до серпня.

Жодне обприскування не досягне їх, щойно вони опиняться всередині тканини. Вирвіть уражене листя, спакуйте його в пакет і викиньте у смітник, а не в компост. Нематоди подорожують у плівках води на поверхні листя, це ще один аргумент на користь низького поливання. Сильно заражену рослину варто викопати повністю, разом з корінням — популяція зимує в кроні та опалому смітті. Для рослини, яку варто зберегти, замочування сплячих відділів у гарячій воді може бути ефективним.

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Антракноз і гниль черешків

Великі коричневі плями, облямовані темно-коричневим кільцем, серединки яких часто випадають, залишаючи нерівні отвори, свідчать про антракноз (вид Colletotrichum). Теплі, вологі ділянки призводять до нього. Пошкодження косметичні в звичайний рік, хоча сильний ріст може позбавити кущ листя до зими. Проріджування сусідніх рослин для переміщення повітря через грядку має приблизно такий самий ефект, як і будь-яке обприскування.

Найсерйознішою є гниль черешків. Викликається Sclerotium rolfsii, перекласифікованим як Agroathelia rolfsii 2023 року, Водночас листя жовтіє та буріє знизу вгору, а стебла згинаються на рівні ґрунту. Зверніть увагу на білий пухнастий килимок біля основи та коричневі гранули розміром з гірчичне зернятко. Заражені рослини випадають разом з 8 см навколишнього ґрунту.

Чи можна усунути пошкодження

Коричнева тканина знову не зеленіє. Після того, як листок обгорів, це пошкодження закріплене на весь сезон, і жодне поливання не поверне його. Що може змінити, так це все, що рослина виробляє після цього. Обрізання найгіршого листя біля основи за допомогою двобічного секатора наведе лад, за умови, що леза очищені між рослинами.

Усуньте першопричину — і нові пагони з’являться здоровими — у тому ж сезоні, якщо проблема стосувалася води чи солі, або наступної весни, якщо постраждала крона. Потемніння листя наприкінці сезону також варто ретельно перевірити, перш ніж панікувати. Хости впадають у стан спокою за власним графіком, і пожовтіння, яке охоплює весь кущ, зазвичай є саме цим.

Підготування до кращого сезону

Розміщення робить більше, ніж будь-яка обробка. Ранкове сонце з післяобідньою тінню підходить для більшості гост, а все, що відбувається після полудня в жаркому кліматі, призводить до опіків. Рання весна або рання осінь — це легка погода для пересадження, і ці рослини швидко відновлюються. Там, де переміщення неможливе, — грядка, оточена твердим ландшафтом, — допомагає тимчасовий екран на найгірші тижні.

Мульча глибиною 5-8 см, відтягнута на ширину долоні від верхівки, стабілізує вологу та підтримує низьку температуру в кореневій зоні. Восени видаляйте старе листя, замість того, щоб залишати його лежати. . Значна частина того, що спричиняє проблеми наступного року, саме зараз зимує в цих залишках. Слимаки (Deroceras reticulatum та родичі) прогризають отвори, які буріють по краях, і це помилково сприймають як хворобу.

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