Чому варто вимикати світло на ґанку на ніч

Колись світло біля входу чи то свічка, чи газова лампа, означало, що господарі вдома та чекають на гостей, це був символ безпеки, тепла та повернення додому. Сьогодні ж більшість людей залишає ліхтар на ґанку ввімкненим з інших причин, а саме, для безпеки чи просто за звичкою. Але видання Martha Stewart розповіло, що у багатьох випадках краще вимикати світло на ніч. І причин для цього більше, ніж може здатися, на перший погляд.

Витрати електроенергії

Навіть одна лампочка, яка горить усю ніч, може створити відчутні витрати. За приблизними підрахунками, лампа розжарювання потужністю 60 Вт, яка світить близько 12 годин щодня, споживає близько 260–270 кВт·год електроенергії на рік. За чинним побутовим тарифом в Україні (близько 4,32 грн за кВт·год) це становить приблизно 1100–1200 грн на рік лише за одну лампочку. Якщо ж на подвір’ї кілька світильників, витрати можуть зрости до 3–5 тисяч гривень на рік.

Крім особистих витрат, є й глобальний аспект, адже тисячі таких ламп у житлових районах створюють зайве навантаження на енергосистему. Альтернативою можуть стати світильники з датчиком руху, вони вмикаються лише тоді, коли це справді потрібно.

Хибне відчуття безпеки

Багато людей вважає, що освітлення біля входу відлякує злодіїв. Насправді все може бути навпаки. Неправильно розташоване світло:

привертає увагу до входу

підсвічує потенційні точки проникнення

створює ілюзію захисту без реальної системи безпеки

Одна лампа не може замінити сигналізацію, камери чи інші заходи безпеки.

Псування зовнішнього вигляду будинку

Світло, яке горить усю ніч, може негативно впливати на естетику будинку. Яскраве освітлення:

«вибілює» кольори фасаду

створює різкі тіні

робить оздоблення не таким виразним

Гарне нічне освітлення — це баланс, контраст і правильні акценти, а не постійне яскраве світло.

Може заважати сусідам

Світло, яке здається вам корисним, може бути справжнім кошмаром для сусідів. Особливо якщо воно:

світить прямо у вікна

освітлює спальню

створює постійний блиск уночі

Іноді достатньо просто вимкнути світло після півночі, щоб уникнути конфліктів.

Неправильний сигнал

Парадоксально, але постійно увімкнене світло може свідчити про те, що вдома нікого немає. Наприклад, у тихому районі лампа, що горить о третій ночі, може мати підозрілий вигляд. Злодії можуть припустити, що господарі у відпустці.

У деяких випадках темний будинок із періодичним освітленням має більш «живий» вигляд, ніж той, де світло горить безперервно.

Потреба в обслуговуванні

Якщо лампа працює постійно, вона швидше зношується. У результаті:

лампочки частіше перегорають

плафони швидше забруднюються

на світильниках накопичується пил і бруд

Тож вимкнення світла на ніч може подовжити життя вашому освітленню.

Приваблює комах

Це одна з найочевидніших проблем. У теплу пору року світло приваблює:

комарів

метеликів

жуків

інших нічних комах

У результаті навколо будинку може з’явитися ціла «комашина вечірка».

Шкода природі та світлове забруднення

Постійне нічне освітлення впливає не лише на людей. Світлове забруднення:

порушує міграцію птахів

збиває біоритми тварин

дезорієнтує комах

Крім того, надлишок світла у містах робить майже неможливим спостереження за зорями. Простіше кажучи, чим більше світла вночі, тим менше шансів побачити зоряне небо.

Світло на ґанку може бути корисним — але лише тоді, коли використовується розумно. Постійно увімкнена лампа не завжди додає безпеки та часто створює більше проблем, ніж користі. Оптимальний варіант — використовувати датчики руху, таймери чи розумне освітлення, яке працює лише тоді, коли це справді потрібно.