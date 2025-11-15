ТСН у соціальних мережах

Чому ваш кіт постійно кусається та як це зупинити

Якщо ваш мурчик регулярно кусається, не поспішайте вважати його злим, можливо, він хоче вам про щось сказати.

Насправді у цих поведінкових «нападах» є цілком логічні причини. На сторінці Centralna Vet розповіли, чому коти кусаються та як на це реагувати, щоб зберегти гармонію у домі.

  • Біль або дискомфорт. Якщо кіт кусає саме тоді, коли ви торкаєтеся до нього, можливо, він відчуває біль. Це не зрада та не образа, а сигнал про те, що час відвідати ветеринара. Навіть невеликий біль у зубах, вухах або лапках може стати причиною агресії.

  • Хоче уваги. Після важкого робочого дня ми можемо ігнорувати кота, а він включає «режим атак» із зубами. Кіт просто шукає спосіб взаємодії. Найкраща відповідь — дати йому 5 хв гри з іграшкою. Після цього він буде щасливий та спокійний.

  • Особисті кордони. Не кожен кіт любить нескінченні обійми чи погладжування. Якщо під час муркотіння він починає кусатися, це знак, що треба відступити. Кіт — не плюшева іграшка. Поважайте його особистий простір і укуси стануть рідшими.

  • Страх і неспокій. Деякі коти реагують на нові ситуації чи шум кусанням — це їхній спосіб показати тривогу. У таких випадках допомагають тиша, ласощі та спокійна взаємодія.

  • Гра та мисливський інстинкт. Коти часто забувають, що ми — не іграшка. Якщо під час гри вони кусаються, дайте їм замість руки для «бойових тренувань» іграшки, дротики, м’ячики. Це дозволяє направити енергію у безпечне річище.

Головне правило — не карайте кота. Він не ворог — просто пухнаста особистість із власним характером. Трохи терпіння, уваги та іграшок і укуси стануть поодинокими. Спостерігайте за сигналами кота, коли він муркоче, відводить вуха чи крутить хвіст — це його мова. Поважайте її та спільне життя з муркотуном стане ще гармонійнішим.

