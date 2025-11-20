Чому ваші улюблені засоби для чищення можуть зіпсувати склокерамічну плиту та як цього уникнути

Чому ваші улюблені засоби можуть зіпсувати склокерамічну плиту та як цього уникнути / © Associated Press

Цілком можливо, що проблему створює ваш улюблений засіб для чищення. Так-так, саме те, що мало доводити плиту до дзеркального блиску, може її потроху руйнувати, про це розповіло видання Martha Stewart і мова йде не тільки про сильну хімію, адже навіть натуральні інгредієнти на кшталт оцту чи сухої соди здатні залишити на поверхні мікроподряпини.

Популярні засоби

Склокерамічні плити виготовлені з термостійкого скла та покриті тонкою оболонкою, яка:

витримує високі температури,

захищає поверхню від подряпин,

спрощує відтирання залишків їжі.

Але ця захисна оболонка має одного ворога — тертя та агресивну хімію. Більшість засобів для потужного знежирення насправді притлумлюють блиск склокераміки. І навіть ті продукти, які здаються «безпечними» чи «натуральними», можуть завдати шкоди.

Що шкодить плиті

Хлорний відбілювач

Засоби на основі аміаку

Сильні знежирювачі

Абразивні порошки та креми

Грубі губки та металеві сітки

Оцет, лимонний сік — усе кисле та агресивне

Навіть улюблена сода, якщо використовувати її сухою, здатна залишити невидимі оку подряпинки. І саме вони створюють ефект мутності, від якого вже не позбутися.

Що використовувати

Добра новина полягає у тому, щоб плиту гарно почистити, не потрібні сильні засоби. Навпаки — чим ніжніше, тим краще.

М’який мікрофібровий рушник. Саме він має бути головним інструментом. Мікрофібра не дряпає поверхню та добре збирає бруд.

Нейтральний pH і м’які ПАР. Шукайте формули з позначками на кшталт, pH-balanced, неабразивний, мʼякий та рослинний. Такі засоби очищають без тертя та без ризику втратити блиск.

Легке тертя. Розпиліть засіб на плиту та залиште його на 30 секунд. Це дозволяє складу «розмочити» бруд і більше не доведеться сильно терти.

Для складних плям — паста з соди, але тільки у вигляді пасти, тобто змішана з водою. І без фанатизму, ніжні кругові рухи, мінімум тиску, а потім добре змити.

Золотий принцип догляду

Очищуйте рідкими чи гелевими засобами, а не абразивами. Підіймайте бруд, а не зішкрябуйте його. Збалансований, pH-нейтральний засіб легко розчиняє жир, не пошкоджує делікатних поверхонь. І це найкраща інвестиція у те, що коштує значно дорожче за пляшечку мийного засобу.

Склокерамічна плита має розкішний вигляд лише тоді, коли її поверхня залишається гладенькою та блискучою. Але для цього потрібен не «сильніший» засіб — а правильніший. Ніжний, збалансований, без абразивів і кислот.

Тож перегляньте свій арсенал, можливо, саме час замінити агресивні формули на делікатніші. Та пам’ятайте головне, що чим менше тертя, тим довше ваша плита матиме новий вигляд.