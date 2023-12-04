Чому важливо чистити батареї опалення та як це правильно робити

Брудна батарея центрального опалення не так добре випромінюватиме тепло, тому її очищення має бути частиною кожного прибирання.

Експерт розповів Еxpress.co.uk, чому важливо регулярно очищати батареї і якими продуктами для прибирання при цьому краще користуватися.

Коли ви проводите щотижневе прибирання, ви ймовірно, не приділяєте занадто багато уваги радіаторам, опалювальні прилади часто займають досить останнє місце у вашому списку предметів, які потрібно очистити.

Однак дуже брудний радіатор не так добре випромінюватиме тепло.

Якщо ви хочете, щоб ваші радіатори працювали ефективно, також варто на початку опалювального сезону прокачати їх, щоб видалити повітря, що застрягло. Якщо у вашій батареї накопичується пил, це також призводить до проблем, оскільки цей пил потрапляє до кімнати, викликаючи алергію та залишаючи чорні плями на стінах.

Однак для ефективного очищення радіатора важливо використовувати правильні продукти.

Експерт застеріг від використання жорстких щіток та агресивних легкозаймистих хімікатів. Жорсткі щітки можуть зіскребти лакофарбове покриття, роблячи радіатори вразливими для корозії.

Слід уникати використання агресивних і легкозаймистих хімікатів, оскільки вони можуть пошкодити радіатор і вступити в реакцію з теплом, коли ви знову увімкнете.

Замість цих двох продуктів експерт порекомендував зупинити свій вибір на довгій м'якій щітці чи ганчірці.

Щоб видалити пил у важкодоступних місцях вашої батареї, використовуйте фен. Направляйте струмінь повітря згори, це дозволить здути пил та бруд.

Очищати батарею найкраще, коли вона холодна, тому, перш ніж стати до прибирання, вимкніть батареї і зачекайте, доки вони повністю охолонуть. Потім використовуйте фен або пилосос. Потім довгою тонкою щіткою проведіть по задній частині батареї та очистіть все інше.

Глибоке очищення один або два рази на рік, а також регулярне прибирання пилососом та витирання пилу дозволить вашому радіатору мати ідеальний вигляд та працювати добре.

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