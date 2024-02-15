Чому важливо мити собачі та котячі миски і як часто це потрібно робити

Незалежно від того, який тип їжі ви даєте своєму вихованцю, переконайтеся, що миска, в якій ви її подаєте, належним чином продезінфікована. Чистота миски така ж важлива, як і її вміст.

Харчування свійських тварин має значення для їхнього здоров'я. Гарні господарі намагаються зробити все правильно і скласти здоровий і гармонійний раціон для своїх домашніх улюбленців. Але іноді забувають про деякі важливі моменти, наприклад, про гігієну мисок для їжі.

Womans world запитали ветеринара, чому так важливо містити посуд у чистоті, як часто мити миски з їжею та водою вашого вихованця та які засоби для чищення використовувати, а яких слід уникати.

Чому потрібно регулярно чистити миски свійських тварин

Згідно з дослідженнями, найбрудніші місця в будинку – це кухонна губка або ганчірка для миття посуду, кухонна раковина та миски для домашніх тварин.

Часто господарі тварин не миють миски з їжею та водою своїх вихованців регулярно, але це життєво важливо для них та нашого здоров'я. Залишки від попереднього приймання їжі можуть сприяти зростанню мікробів і призводити до хвороб харчового походження, таких як сальмонела, кишкова паличка та кампілобактеріо. Багато з цих хвороб також можуть передаватися людям у разі тісного контакту з домашніми тваринами. А якщо ваші вихованці ділять миски між собою, вони можуть передавати хвороби одне одному.

Більше того, якщо ви не будете регулярно мити миски для домашніх тварин, ваші вихованці можуть припинити з них їсти. Псування залишків їжі може створити неприємний запах, який легко вловлює сильний нюх вашого вихованця. Крім того, жири в залишках їжі швидко починають гіркотіти, створюючи різкий і неприємний присмак на поверхні миски.

Як часто мити миски з їжею та водою

Весь посуд з їжею та водою слід мити щонайменше щодня в гарячій мильній воді та ретельно висушувати. Миски, які можна мити в посудомийній машині — дуже зручні, оскільки посудомийні машини чудово дають раду з очищенням та дезінфекцією посуду для домашніх тварин.

Особливо уважним потрібно бути тим, хто вважає за краще годувати вихованців вологим кормом. Порівняно з сухим вологий псується набагато швидше. Кішки часто залишають у своїх мисках його залишки, які швидко перетворюються на колонію мікробів. Те саме можна сказати і про вологий корм для собак.

Але кішки частіше, ніж собаки, відмовляються від їжі, якщо запах, смак чи текстура їм неприємні. Вони також із меншою ймовірністю будуть пити необхідну кількість води з брудної миски.

Натуральне харчування для собак також може створити небезпечне середовище для розмноження бактерій у годівницях. Експерти рекомендують одягати рукавички та мити руки гарячою водою з милом після контакту з собачою мискою, що містить сиру їжу. Якщо ви годуєте свого вихованця консервованими, вологими або сирими кормами, посуд слід ретельно мити після кожного приймання їжі.

Чому важливо мити собачі та котячі миски / Фото: Credits

Чого не можна робити під час миття мисок

Утримувати миски свійських тварин у чистоті напрочуд просто, але є кілька речей, яких водночас слід уникати.

Уникайте використання засобів для чищення з сильним запахом, таких як ароматизоване мило для посуду або концентрований відбілювач, оскільки це може призвести до неприйняття їжі або води. Замість цього використовуйте мило без запаху і гарячу воду, з якою ви можете впоратися: це чудово знищить мікроби.

Будьте обережні з будь-якими засобами для чищення, які ви використовуєте для миття мисок. Подряпини на поверхні глазурованих або пластикових мисок можуть сприяти накопиченню в них сміття та бактерій. Найкраще використовувати м'яку губку для миття посуду, подумайте про те, щоб придбати окрему і використовувати її тільки для мисок вашого вихованця.

Нарешті, якщо ваш вихованець дотримується сироїдіння, мийте посуд окремо, використовуючи окрему ганчірку або губку. Це допоможе запобігти поширенню хвороб харчового походження серед членів сім'ї.

Як вибрати миску для домашніх тварин

Якщо ви хочете максимально спростити миття мисок, оберіть ту, яку можна мити в посудомийній машині. Посуд зі скла або нержавійної сталі краще для домашніх тварин, що страждають на алергію, а також для сімей домашніх тварин.

Якщо у вас дуже мало часу, спробуйте використати одноразову миску або пластикові вставки для собачих мисок. Просто пам'ятайте, що ці варіанти не є найбільш екологічно чистими, і експерти з гігієни довкілля радять не використовувати їх часто.

Читайте також: