Чому важливо обрізати лаванду і що робити, якщо вона дерев'яніє

Ми любимо лаванду за яскравий аромат і красиві квіти та ефектні кулястої форми кущі. Але якщо її не обрізати, вона може швидко стати тьмяною та дерев'янистою. Сайт express опублікував поради щодо обрізання лаванди.

Основна мета обрізання лаванди – зменшити кількість деревних пагонів. Та перш ніж взяти до рук секатор, вам варто з'ясувати, який сорт лаванди ви вирощуєте і наскільки складно обрізати її, не вбиваючи рослину.

Є кілька основних сортів лаванди, і всі вони мають бути обрізані по-різному.

Чому важливо обрізати лаванду

Обрізання є дуже важливою частиною догляду за лавандою з кількох причин. Обрізання довгих пагонів зберігає гарний зовнішній вигляд кущів, а також сприяє появі нових кольорів.

Стимулювання повторного цвітіння також запобігає занадто швидкому здеревінню куща і сприяє збереженню його пишності.

Якщо ви пропустите щорічне обрізання, це може призвести до поганого росту та відсутності повторного цвітіння.

Англійська лаванда

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Кущ англійської лаванди невисокий, не більше 80 см, а в діаметрі у квітному стані може досягати метра. Суцвіття англійської лаванди дрібні, квіти зібрані у вертикальні ряди та чимось нагадують колоски. Англійська лаванда має щільне вузьке листя сіро-зеленого кольору.

Під час обрізання англійської лаванди рекомендують прагнути акуратної, округлої форми куща, яка матиме гарний вигляд і взимку, і влітку. Важливо уникати обрізання самих стебел, оскільки малоймовірно, що вони знову відростуть.

Французька лаванда

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Вона має незвичайне "чубате" коротке і широке суцвіття, у верхній частині якого колосок лаванди утворює характерні "крила" з широких пелюсток. Цей теплолюбний широколистий, часто із зубчатим краєм, сорт має більш низькорослий та компактний кущ, ніж англійська лаванда, росте у нас переважно на півдні і потребує ретельного накривання взимку.

Французьку лаванду треба обрізати більш обережно і обов'язково після цвітіння видаляти колоски, які відцвіли. Так само варто вчиняти і зі стехадською лавандою, яку ще називають іспанською.

Що робити, якщо лаванда дерев'яніє

Головне завдання під час обрізання лаванди – це профілактика здеревіння куща. На жаль, дорослі рослини рано чи пізно все одно стають дерев'янистими, мають безладний вигляд і деформуються набагато швидше, ніж молода лаванда, що ускладнює догляд за ними та обрізання.

В разі, коли ваша лаванда стає настільки старою, що їй вже не допомагає обрізання, британське королівське садівницьке товариство RHS рекомендує вдаватися до радикальних заходів, а саме просто замінити кущ, оскільки лаванда швидко росте і добре приживається, і це рішення є найоптимальнішим.

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