Чому вони не ростуть: 7 помилок, які ви могли зробити під час садіння помідорів

Саджанці та молоді рослини при пересадці в сад потребують ніжного та люблячого догляду. Уникайте цих поширених помилок, щоб досягти хорошого врожаю.

Сезон посадки – це час, на який з нетерпінням чекають усі садівники. Є кілька загальних правил, яких слід дотримуватись при висадці ніжних рослин та пересадці розсади.

Експерти назвали Gardening Know How найбільш поширені помилки садівників-початківців, які ставлять під загрозу врожайність і здоров'я рослин.

Занадто рання посадка

Кращий час для посадки ніжних рослин і розсади на відкритому повітрі після того, як мине небезпека заморозків.

У багатьох районах ризик проходить до кінця квітня або травня, але в районах з пізніми заморозками вони все ще становлять загрозу і в червні. Якщо ви не знаєте погоду своєї зони, зверніться за порадою до досвідчених садівників.

У той час як культури прохолодного сезону, такі як капуста або ріпа, насправді добре почуватимуться і переживуть пізні заморозки, ніжні рослини, такі як помідори та базилік, загинуть від холоду. Ось чому важливо знати дату останніх заморозків у вашому регіоні та садити рослини після того, як вони пройдуть.

Пергола з помідорами / Фото: Credits

Вибір неправильного місця

Для хорошого врожаю помідорів важливо вибрати правильне місце посадки. Оскільки кожна рослина має різні потреби, це залежить від виду.

Середній більшості рослин потрібно 6 годин сонячного світла щодня. Любителям сонця, таким як перець, потрібно 8 годин і більше. Деякі рослини чутливі до гарячих променів сонця і повинні мати певний захист від обпікаючих променів опівдні.

Зверніть увагу на опис сортів, щоб отримати інформацію про бажане освітлення вашої рослини.

Розсада помідорів

Відсутність загартовування

Загартовування розсади – це процес її акліматизації до вуличних умов. До них відносяться температура, вітер та світло. Весняна і навіть літня погода мінлива, і важливо дати рослині пристосуватися до цих коливань.

Процес простий і має відбуватися повільно протягом декількох днів до тижня. Виставляйте рослину на вулицю на частину дня, поступово збільшуючи час, доки вона не ночуватиме на вулиці. Дайте рослині адаптуватися, а потім висадіть її на підготовлену грядку.

Посадка в бідний ґрунт

Рослини дуже легко адаптуються, і багато з них добре ростуть на погано родючому, тяжкому ґрунті або в інших умовах, далеких від оптимальних. Але для кращого здоров'я рослини висадіть її на підготовлену грядку, що відповідає її потребам.

Більшість рослин воліють наявність у ґрунті деяких органічних поживних речовин, хорошого дренажу та середнього pH ґрунту (6,0–7,0). Поліпшення ґрунту шляхом внесення деякої кількості органічних добрив може підвищити родючість та дренаж.

Тестування ґрунту на визначення pH і додавання сірки або вапна в міру необхідності допоможе збалансувати pH.

Розпушування ґрунту на подвійну глибину кореневої грудки допоможе корінням рости і поширюватися.

Розсада помідорів

Надмірний полив

Всім рослинам для виживання необхідна вода, навіть кактусам та сукулентам. При початковій посадці добре полийте, щоб ґрунт навколо коріння осів. Після цього тримайте рослини помірно вологими, але уникайте заболоченого ґрунту.

Занадто вологий ґрунт може спричинити переперевання та загнивання коренів, а також призводить до різних грибкових захворювань.

Система повільного краплинного зрошення, яка спрямовує вологу до коріння, часто є надійним та економічним способом доставки води та збереження вологи.

Помідори / Фото: Credits

Густа посадка

При посадці враховуйте розмір зрілої рослини. Будь-якій рослині необхідний достатній приплив повітря та проникнення світла. Перенаселеність рослин порушить вентиляцію повітря і не дозволить достатньої кількості сонячного світла потрапити до кожної рослини.

Крім того, кожній рослині необхідна достатня кількість кореневої зони, щоб вона могла поглинати достатньо вологи та поживних речовин. Скученість рослин призведе до деформації, хворим екземплярам та поганої врожайності.

Неправильний метод посадки

При посадці розсади та інших невеликих рослин з ними потрібно поводитись дуже обережно, щоб не пошкодити рослинний матеріал.

Попередньо викопайте яму досить великого розміру, щоб маленьке коріння могло трохи розійтися і опуститися вниз. Навіть у більших рослин грунт слід розпушувати приблизно вдвічі на глибину та ширину коренів. Це дозволить корінням легко проникнути всередину в міру їхнього зростання. Акуратно розкладіть коріння всередині ями.

Засипте ямку, щоб покрити коріння, і одразу полийте, щоб грунт осів і не утворювалися повітряні кишені.

Інші проблеми з посадкою

Навіть дотримуючись цих порад, ми легко можемо не забезпечити правильний догляд та умови для наших рослин.

Розміщення рослини далеко від поливу може призвести до того, що ми просто перестанемо його поливати. .

Розміщення рослини там, де ми про неї забудемо, призведе до того ж результату.

Пересаджування овочів призводить до поганого врожаю.

Недотримання заходів щодо боротьби зі шкідниками та хворобами може призвести до загибелі рослин.

Як надлишок, і недолік добрив можуть завдати шкоди.

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