Чому вони не зацвітуть навесні: 7 головних помилок під час обрізання рослин

Обрізання допоможе зберегти здоров'я і красу рослин, якщо його проводити правильно, якщо ж робити це поспіхом, це може призвести до небажаних наслідків.

Для садівників, які хочуть, щоб їхні рослини гарно росли, обрізання має важливе значення.

Про те, як можна неправильним обрізанням нашкодити рослинам та яких помилок варто уникати, розповів Express.co.uk садовий експерт Браян Клейтон, який багато років працював у сфері ландшафтного дизайну.

Обрізання в невідповідну пору року

Садівники повинні знати, що кожна рослина має свій оптимальний сезон обрізання, і якщо робити його в невідповідний час, це може стати фатальним для рослини.

Наприклад, гортензії не можна обрізати восени, це може спровокувати їхнє замерзання. Осіннє обрізання може також зменшити кількість квітів наступного літа.

Використання тупих або брудних інструментів

Це може здаватися простим, але більшість людей цього не знають. Використання тупих або брудних інструментів може пошкодити тканини рослини, що призведе до хвороб. Важливо, щоб садівники завжди чистили і заточували свої інструменти перед кожним обрізанням.

Також під час процедури важливо обрізати гілки та стебла під кутом. Це робиться для того, щоб на нижній частині гілки не накопичувалася вода, яка потенційно може призвести до захворювань.

7 головних помилок під час обрізання рослин / Фото: Credits

Надмірне обрізання

Експерт заявив, що надмірне обрізання – найнебезпечніша з усіх помилок цієї процедури. Воно може призвести до голодування рослини, оскільки видаляється занадто багато листя, необхідного для фотосинтезу. Обрізання рослин – це завжди пошук правильного балансу, але зазвичай не варто видаляти понад 20 відсотків рослини за один раз.

Неправильні зрізи

Під час обрізання важливо стежити не лише за тим, щоб зріз був зроблений під правильним кутом, а й за тим, щоб він був у потрібному місці. Експерт сказав, що неправильне обрізання може призвести до появи слабких, непривабливих пагонів, які не принесуть ні квітів, ні плодів.

Неправильно робити зріз надто близько до стовбура або надто далеко від нього, якщо ви підрізаєте дерево.

Ігнорування природної форми

Деякі садівники проводять обрізання, не враховуючи природну форму рослини. Браян зазначив, що секрет полягає в тому, щоб працювати з її природною формою, а не всупереч їй, що забезпечує здоровіше зростання.

7 головних помилок під час обрізання рослин / Фото: Credits

Ігнорування послідовності обрізання

Мертві, хворі й пошкоджені гілки завжди повинні обрізатися першими. Браян зазначив, що це просте правило, яке часто не беруть до уваги.

Відсутність плану

Важливо мати чітке уявлення про те, яку на вигляд рослину ви хочете мати, і обрізати її з урахуванням цієї мети. Не беріть до рук секатор, якщо не знаєте, яким має бути кінцевий результат.

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